Hailey Bieber habla de su futuro familiar con Justin Bieber

La empresaria aseguró que el cantante y ella sueñan con tener una familia numerosa, aunque aclaró que no tienen prisa

October 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Desde que se convirtió en madre por primera vez, Hailey Bieber no ha dejado de compartir en sus redes sociales la felicidad que la ha traído la maternidad. Bajo este contexto, poco más de un año de nacimiento de su hijo, Jack Blues, fruto de su matrimonio con el cantante Justin Bieber, la fundadora de Rhode dejó entrever que su deseo de formar una familia numerosa podría hacerse realidad.

En una reciente entrevista para el pódcast In Your Dreams With Owen Thiele, Hailey habló abiertamente sobre sus planes de agrandar su familia. “Sé que quiero más de uno, pero no tengo prisa”, dijo la empresaria que está disfrutando al máximo de la crianza de su primer hijo a quien piensa darle hermanitos en un futuro.

En este sentido, Hailey también reflexionó sobre lo que significa para ella ser madre. “Es muy divertido. Me encanta ser mamá. Siempre supe que quería ser madre, desde pequeña”, compartió la modelo que antes de conocer a Justin, se imaginaba criando a sus propios hijos.

Cabe recordar que la pareja mantuvo en secreto la mayor parte del embarazo de su primer hijo y compartieron la noticia en mayo al publicar fotos de su ceremonia de renovación de votos en Hawái.

La pareja, ha evitado mostrar la cara de su hijo, a pesar de compartir fotos de él en las redes sociales.

Hailey Bieber Justin Bieber
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
