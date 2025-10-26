Suscríbete
Entretenimiento

Nelly Furtado se retira de la música en medio de críticas por su físico

Tras 25 años de carrera, la cantante dice adiós a la música luego de sufrir ataques por su aumento de peso

October 26, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
nelly-furtado-se-despide-de-la-musica.jpeg

Nelly Furtado publicó en Instagram una reflexión sobre sus años en la industria y compartió fotos del pasado. “25 años después, mi música ha llegado a toda una nueva generación de fans y no podría estar más feliz por eso”, dijo.

La intérprete también compartió sus sentimientos sobre que tantas personas hayan escuchado su música a lo largo de las décadas. Sin embargo, anunció que ha decidido alejarse de las presentaciones en vivo para dedicarse a otras actividades creativas y personales que se adaptan mejor a esta nueva etapa de su vida.

“He disfrutado muchísimo de mi carrera, y aún amo escribir música, ya que siempre lo he visto como un pasatiempo que fui lo bastante afortunada de convertir en mi carrera. Siempre me identificaré como compositora”.

La cantante cerró su mensaje expresando su gratitud hacia sus fans, colaboradores y todas las personas que la ayudaron a hacer realidad sus sueños pop.

A inicios de este año, Nelly Furtado habló de las presiones de su carrera y cómo estas han afectado por los comentarios que ha recibido sobre su cuerpo.

En un mensaje de Instagram, dijo, “este año tomé conciencia de la presión estética de mi trabajo de una manera completamente nueva, mientras al mismo tiempo experimenté nuevos niveles de amor propio y auténtica confianza interior”.

“Para quien le interese, nunca me he hecho cirugías en la cara ni en el cuerpo, ni aumentos, salvo carillas dentales en la fila superior de mis dientes hace poco”, agregó.

Nelly Furtado
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Filtros vs. Realidad: la foto de Kris Jenner que reabrió el debate sobre la belleza en redes
Entretenimiento
Filtros vs. Realidad: la foto de Kris Jenner que reabrió el debate sobre la belleza en redes
October 25, 2025
 · 
Tania Franco
Las parejas amorosas de los pilotos de la F1
Entretenimiento
¡Ellas dominan el paddock! Las mujeres que aceleran los corazones de la F1
October 25, 2025
 · 
Tania Franco
Billboard Latin Music Awards - Season 2025
Entretenimiento
Laura Pausini recibió el Premio Billboard de la Música Latina 2025
October 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jacob Elordi revela el intenso proceso detrás de su transformación en Frankenstein
Entretenimiento
Jacob Elordi revela cuántas horas tardaba en transformarse en ‘Frankenstein´
October 24, 2025
 · 
Tania Franco
johnny-depp-un-cuento-de-navidad.jpg
Entretenimiento
Johnny Depp regresará a Hollywood con “Un cuento de Navidad”
El actor volverá como Ebenezer Scrooge en la próxima adaptación de la historia inspirada en el clásico de Charles Dickens
October 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-premios-billboard.jpeg
Entretenimiento
Bad Bunny domina los Premios Billboard de la Música Latina 2025 al recibir 11 estatuillas
Además de ser reconocido como el mejor artista global, el puertorriqueño recibió otros 10 premios incluyendo el Top Latin Álbum del Año
October 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
john-lennon-asesinojpg
Entretenimiento
El asesino de John Lennon revela por qué le disparó al famoso artista
A 45 años del crimen, Mark David Chapman admitió haber matado a John Lennon
October 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift revela por qué Ed Sheeran no fue invitado a su boda
Entretenimiento
Taylor Swift revela por qué Ed Sheeran no fue invitado a su boda
El cantante británico confesó que se enteró del compromiso por Instagram, y Taylor reveló la verdad
October 23, 2025
 · 
Tania Franco
BRITNEY-SPEARS-RELACION-JUSTIN-TIMBERLAKE.jpg
Entretenimiento
Justin Timberlake respalda a Britney Spears tras declaraciones de Kevin Federline
A pesar de las diferencias que tuvieron en el pasado, el cantante siente empatía por la “princesa del pop”, reveló una fuente
October 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez