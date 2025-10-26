Nelly Furtado se retira de la música en medio de críticas por su físico

Nelly Furtado publicó en Instagram una reflexión sobre sus años en la industria y compartió fotos del pasado. “25 años después, mi música ha llegado a toda una nueva generación de fans y no podría estar más feliz por eso”, dijo.

La intérprete también compartió sus sentimientos sobre que tantas personas hayan escuchado su música a lo largo de las décadas. Sin embargo, anunció que ha decidido alejarse de las presentaciones en vivo para dedicarse a otras actividades creativas y personales que se adaptan mejor a esta nueva etapa de su vida.

“He disfrutado muchísimo de mi carrera, y aún amo escribir música, ya que siempre lo he visto como un pasatiempo que fui lo bastante afortunada de convertir en mi carrera. Siempre me identificaré como compositora”.

La cantante cerró su mensaje expresando su gratitud hacia sus fans, colaboradores y todas las personas que la ayudaron a hacer realidad sus sueños pop.

A inicios de este año, Nelly Furtado habló de las presiones de su carrera y cómo estas han afectado por los comentarios que ha recibido sobre su cuerpo.

En un mensaje de Instagram, dijo, “este año tomé conciencia de la presión estética de mi trabajo de una manera completamente nueva, mientras al mismo tiempo experimenté nuevos niveles de amor propio y auténtica confianza interior”.

“Para quien le interese, nunca me he hecho cirugías en la cara ni en el cuerpo, ni aumentos, salvo carillas dentales en la fila superior de mis dientes hace poco”, agregó.