Esta actriz estaría saliendo con el vocalista de Coldplay

Tras su ruptura con Dakota Johnson, Chris Martin habría sido visto en una cita secreta con la ex esposa de Joe Jonas

October 27, 2025 • 
Tania Franco
Chris Martin, vocalista de Coldplay, estaría saliendo con Sophie Turner

Los famosos no pierden el tiempo cuando se trata del amor, y el nuevo rumor que circula entre los fans de Coldplay y Juego de Tronos lo confirma. Todo apunta a que Chris Martin podría estar comenzando una relación con Sophie Turner, apenas unos meses después de poner fin a su largo noviazgo con Dakota Johnson.

Chris Martin podría estar comenzando una relación con Sophie Turner

El vocalista británico y la actriz habrían sido vistos juntos en Londres, durante una cita secreta mientras Coldplay continúa su gira mundial. De confirmarse, sería uno de los romances más comentados del año, no solo por lo inesperado, sino también por las curiosas conexiones entre ambos.

Recordemos que Chris Martin, de 48 años, mantuvo una relación de más de seis años con Dakota Johnson, y antes de eso estuvo casado con Gwyneth Paltrow, con quien tiene dos hijos. La diferencia de edad entre su hija mayor, Apple de 21, y Sophie Turner de 29 es de apenas ocho años, un detalle que ha llamado la atención de los fans.

Hija del cantante de coldplay: Apple Martin

Por su parte, Sophie Turner también ha tenido un año movido en el terreno amoroso. La actriz se separó de Joe Jonas, con quien estuvo casada y tiene dos hijas, y posteriormente mantuvo una breve relación con un aristócrata británico, que terminó a finales de septiembre.

De momento, ninguno de los dos ha confirmado la relación, pero las especulaciones crecen cada día. ¿Será este el inicio de una nueva historia de amor o solo una amistad entre estrellas?

