Entretenimiento

Sean “Diddy” Combs saldría de prisión en 2028, según registros federales

El rapero podría salir en mayo de 2028, revelaron registros en línea de los reclusos de la cárcel donde permanece

October 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
sean-diddy-combs-fecha-salir-de-prision.jpg

Sean ‘Diddy’ Combs

Facebook @diddy

Las autoridades penitenciarias de Estados Unidos liberarán a Sean “Diddy” Combs el 2028, tras haber estado encarcelado más de cuatro años por delitos relacionados con la prostitución, luego de un juez dictó una sentencia de 50 meses y una multa de 500 mil de dólares a principios de este mes.

Los abogados del famoso pedían una condena de máximo 14 meses en prisión, sin embargo, se dictó que deberá permanecer encarcelado en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn.

La sentencia dictada en septiembre pasado, puso fin a una investigación que incluyó múltiples testimonios y demandas civiles que acusaban al rapero de organizar encuentros sexuales no consentidos y de haber utilizado su posición de poder para encubrir actos de abuso.

Si el rapero cumple la sentencia sin contratiempos, solo tendría que pasar el 85% de la pena tras las rejas, ya que podría obtener tiempo por buena conducta cada año.

Combs fue absuelto por un jurado en julio de los cargos más graves en su contra -tráfico sexual y crimen organizado-, por los que enfrentaba décadas de prisión y posiblemente cadena perpetua si era declarado culpable, pero fue condenado por dos cargos de transporte de personas entre estados con fines de prostitución.

El rapero dijo al tribunal entre lágrimas antes de que el juez dictara sentencia que estaba “verdaderamente arrepentido por sus acciones”. Se disculpó con su familia y con sus víctimas, diciendo que su comportamiento era “repugnante, vergonzoso y enfermizo”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
