Suscríbete

Sean “Diddy” combs

sean-diddy-combs-sentencia.jpg
Entretenimiento
Sean “Diddy” Combs es sentenciado a más de cuatro años de prisión
Luego de que el tribunal federal de Manhattan dio a conocer la sentencia, el rapero y magnate musical rompió en llanto ante el juez
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez