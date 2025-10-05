Sean “Diddy” Combs es sentenciado a más de cuatro años de prisión

Sean “Diddy” Combs fue condenado a cuatro años de cárcel por dos delitos de transporte para ejercer la prostitución. Además, el rapero y empresario tendrá que pagar 500.000 dólares de multa, la máxima por los delitos de los que un jurado popular le culpó tras un largo juicio de siete semanas que acabó en julio.

Tres meses después de ser declarado culpable de dos delitos, el rapero pidió perdón a todas sus víctimas, en especial a su novia Cassandra Ventura.

“No tengo a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Sé que nunca volveré a levantarle la mano a otra persona. Sé que he aprendido la lección. Estoy dispuesto a cumplir con cualquier condición que me imponga el tribunal”, declaró Combs de 55 años, un día antes de la audiencia.

“Le pido a su Señoría, la oportunidad de volver a ser padre, hijo, líder en mi comunidad, así como la oportunidad de recibir la ayuda que tanto necesito para convertirme en una mejor persona, porque no quiero defraudar a Dios ni a mi familia”, añadió el artista para pedir perdón públicamente.

“Lamento profundamente mis errores, lamento el dolor que causé. Acepto la responsabilidad por lo que hice”, declaró ante la corte, en un gesto que algunos interpretaron como un intento de mitigar la dureza del fallo.

El rapero y magnate musical conoció su sentencia tras un proceso en el que fue acusado de crimen organizado, extorsión, lavado de dinero y tráfico sexual, de los que fue declarado inocente.

De acuerdo con bocetos de la sala, Combs rompió en llanto al ver un video sobre su vida, proyectado como parte de los alegatos de la defensa para humanizarlo frente al jurado y al juez.

Finalmente, el productor musical fue hallado culpable de dos cargos: transportar personas para participar en prostitución, luego de un proceso donde se le señaló de organizar viajes y encuentros sexuales bajo pago. Aunque la fiscalía lo acusó también de trata de personas y conspiración de crimen organizado, aunque el jurado lo absolvió de esos cargos.

Sean “Diddy” Combs, fue sentenciado a 50 meses de prisión, es decir, cuatro años y dos meses por la condena que recibió el 2 de julio.