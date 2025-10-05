Erika Buenfil sorprende al posar desnuda a sus 61 años; así luce

Erika Buenfil se animó a posar por primera vez completamente desnuda, confiando en el lente del reconocido fotógrafo mexicano de las celebridades, Uriel Santana, quien develó el cuerpo de la actriz al natural en su obra “Las formas del alma”, con la que Santana culminó la celebración de sus 25 años de carrera.

Al respecto, en entrevista para Televisa Espectáculos, Erika dijo, “me sentí muy arropada, no pensé porque si pienso no lo hago. No me dejó ponerme nada, me dejó mis pulseras y mis pestañas postizas y se lo agradezco. Fue atreverme a ver qué dice la gente pero esta soy”.

“Jamás me hubiera atrevido antes. Creo que también ya mi hijo Nicolás está en edad de entender y también creo que de un tiempo a la fecha el mundo cambió, se abrieron muchas cosas nuevas y hay que caminar y crecer con lo que está pasando. No te puedes quedar atrapada en el pasado y si la vida me da la oportunidad y me abren la puerta para hacer algo loco ahí voy a estar presente”, añadió la famosa artista que regresa el próximo 21 de octubre a la pantalla de Univision como parte del elenco de Papás por siempre, la continuación de la exitosa telenovela Papás por conveniencia.

Erika Buenfil mencionó que se esta acción es parte de adaptarse a los nuevos tiempos, así como de superar miedos e inseguridades sin importar su edad. “Me he brincado varios escalones y rompo conmigo misma, me pongo en la actualidad, me quito un poco de pronto lo chapada a la antigua y tengo la edad para hacerlo”.

La actriz relató que la experiencia fue agradable pero también se sintió nerviosa. “Yo sudaba, estaba sin ropa, sudaba de nervios y ‘que no se me vea’... Es el primer desnudo de mi vida, no sé si habrá más, pero este por lo pronto”.