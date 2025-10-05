Suscríbete
Entretenimiento

Erika Buenfil sorprende al posar desnuda a sus 61 años; así luce

La actriz mexicana reconoció que hace años no se hubiera atrevido a dar este paso

October 04, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
erika-buenfil-desnuda.jpg

Erika Buenfil

INSTAGRAM

Erika Buenfil se animó a posar por primera vez completamente desnuda, confiando en el lente del reconocido fotógrafo mexicano de las celebridades, Uriel Santana, quien develó el cuerpo de la actriz al natural en su obra “Las formas del alma”, con la que Santana culminó la celebración de sus 25 años de carrera.

Al respecto, en entrevista para Televisa Espectáculos, Erika dijo, “me sentí muy arropada, no pensé porque si pienso no lo hago. No me dejó ponerme nada, me dejó mis pulseras y mis pestañas postizas y se lo agradezco. Fue atreverme a ver qué dice la gente pero esta soy”.

erika-buenfil-desnuda.jpeg

“Jamás me hubiera atrevido antes. Creo que también ya mi hijo Nicolás está en edad de entender y también creo que de un tiempo a la fecha el mundo cambió, se abrieron muchas cosas nuevas y hay que caminar y crecer con lo que está pasando. No te puedes quedar atrapada en el pasado y si la vida me da la oportunidad y me abren la puerta para hacer algo loco ahí voy a estar presente”, añadió la famosa artista que regresa el próximo 21 de octubre a la pantalla de Univision como parte del elenco de Papás por siempre, la continuación de la exitosa telenovela Papás por conveniencia.

Lee más aquí
“Opalite”: La canción que podría ser la favorita de Travis Kelce en el nuevo álbum de Taylor Swift
Entretenimiento
La canción que podría ser la favorita de Travis Kelce en el nuevo álbum de Taylor Swift
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
Canción que Taylor Swift le habría escrito a Blake Lively en The Life of a Showgirl
Entretenimiento
¿Indirecta para Blake Lively? La canción polémica en el nuevo álbum de Taylor Swift
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
Taylor Swift y Travis Kelce
Entretenimiento
Taylor Swift canta su deseo de tener hijos con Travis Kelce en su nueva canción de amor Wi$h Li$t
October 03, 2025
 · 
Tania Franco
David DeLuise . Los Hechiceros de Waverly Place
Entretenimiento
“Fue un día perfecto”: así describió la boda de Selena Gomez quien interpretó a su papá en Disney
October 03, 2025
 · 
Tania Franco

Erika Buenfil mencionó que se esta acción es parte de adaptarse a los nuevos tiempos, así como de superar miedos e inseguridades sin importar su edad. “Me he brincado varios escalones y rompo conmigo misma, me pongo en la actualidad, me quito un poco de pronto lo chapada a la antigua y tengo la edad para hacerlo”.

La actriz relató que la experiencia fue agradable pero también se sintió nerviosa. “Yo sudaba, estaba sin ropa, sudaba de nervios y ‘que no se me vea’... Es el primer desnudo de mi vida, no sé si habrá más, pero este por lo pronto”.

Erika Buenfil
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
camila fernandez.jpg
Entretenimiento
Camila Fernández estrena nueva música
October 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
galilea-montijo-look.jpeg
Entretenimiento
Galilea Montijo sorprende con un vestido inspirado en el Jardín del Edén
October 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
¡Casi una década! Esto tardó Mel Gibson en escribir La Resurrección de Cristo
Entretenimiento
¡Casi una década! Esto tardó Mel Gibson en escribir La Resurrección de Cristo
October 02, 2025
 · 
Tania Franco
renata-notni-mel-gibson.jpeg
Entretenimiento
Renata Notni protagonizará “Coyote” junto a Mel Gibson
October 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-habla-del-futuro-de-su-hija-inti.jpeg
Entretenimiento
Cazzu habla del futuro que desea para su hija Inti y la injusticia a la que se enfrentará cuando crezca
La rapera habló de los planes que tiene para el futuro de su pequeña hija
October 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift - Blake Lively y Selena Gomez
Entretenimiento
El gesto de Blake Lively en la boda de Selena Gomez que evidencia su distanciamiento con Taylor Swift
La actriz de Gossip Girl, quien era una de las mejores amigas de Taylor Swift fue clara con sus decisiones
October 02, 2025
 · 
Tania Franco
Kim Kardashian
Entretenimiento
Kim Kardashian revela su cita más incómoda
La empresaria y estrella de reality sorprendió al contar cómo terminó en una cita a ciegas
October 01, 2025
 · 
Tania Franco
hijas-de-nicole-kidman.jpeg
Entretenimiento
Quiénes son las hijas de Nicole Kidman y Keith Urban
La actriz y el músico anunciaron su separación tras dos décadas de relación y 19 años de casados
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
La reacción inesperada de la hermana de Justin Bieber tras la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
Entretenimiento
La reacción inesperada de la hermana de Justin Bieber ante la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
Un miembro de la familia nuclear de Justin Bieber que convivió de manera cercana con Selena Gomez hizo un gesto en redes sociales que sorprendió a los fans y dejó más preguntas que respuestas
October 01, 2025
 · 
Tania Franco