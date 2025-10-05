FIFA presenta “trionda” el balón con el que se disputará el Mundial 2026

Trionda, el nuevo balón oficial de la Copa Mundial 2026, que se utilizará en los 104 partidos, combina los colores de las tres sedes del mundial y sus símbolos: el águila mexicana, las estrellas estadounidenses y la hoja de maple canadiense.

A siete meses del arranque del mundial, se presentó el esférico que se compone del prefijo “tri” que significa tres, y del término “onda”, que simboliza una ola colectiva de alegría que recorre los países y une al mundo a través del futbol, según explicó FIFA en sus redes sociales.

Un diseño innovador y tecnología de última generación son características del balón oficial de la justa mundialista. Como ya es costumbre en los balones de competencias internacionales, incluye tecnología de balón conectado, es decir, un sensor de movimiento que transmite datos precisos en tiempo real al sistema VAR. Esto permitirá a los árbitros tomar decisiones más rápidas.

El TRIONDA Pro, que será utilizado en los partidos oficiales de la Copa del Mundo, tiene un costo de 3,999 pesos mexicanos. No obstante, Adidas lanzó alternativas más accesibles para los aficionados:

TRIONDA Competition: 1,999 pesos.

TRIONDA League: 1,099 pesos.

TRIONDA Training: 849 pesos.

TRIONDA Club: 649 pesos.

TRIONDA Mini (para niños): 399 pesos.

TRIONDA Pro Sala (futbol sala): 1,199 pesos.

TRIONDA Beach (balón de playa): 1,199 pesos.

