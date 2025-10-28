Hugh Jackham y Sutton Foster debutan como pareja en la alfombra roja

Hugh Jackman y Sutton Foster oficializaron su romance en la alfombra roja, después de que el actor de “El gran showman”, se divorciara.

La pareja acudió al estreno de “Song Sung Blue”, el domingo por la noche en la que Foster lució un vestido negro.

Ambos fueron captados compartiendo risas de complicidad mientras caminaban juntos por la alfombra roja por primera vez. Su relación se confirmó en enero, un año después de que él se separara de su esposa Deborra-Lee Furness. Foster también se divorció recientemente de su ex, el guioista Ted Griffin en octubre de 2024. Ambos estuvieron casados durante 10 años y tienen una hija en común, Emily.

Ahora, un año después, los famosos debutaron como pareja, presumiendo su amor ante las cámaras del estreno den la nueva película del actor, que tuvo lugar en el AFI Fest en Hollywood (California).

Juntos en el TCL Chinese Theatre, situado en el Hollywood Boulevard, demostraron lo enamorados que están, y protagonizaron uno de los posados más esperados de Hollywood.

Ambos lucieron elegantes con looks a juego, decantándose por el color negro.

La pareja se había mantenido discreta sobre su historia de amor, pero tras un año se motivaron a confirmar su relación que era un secreto a voces.