Cazzu reacciona a acusaciones de Christian Nodal y revela que no ve a su hija Inti

La rapera argentina dijo que el padre de su hija no le da “millones” para la manutención de su hija, como lo dijo en un comunicado

October 26, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Cazzu.jpg

Cazzu

Instagram @cazzu

Cazzu respondió al comunicado de Nodal luego de que él la acusara de “dañar” a su hija Inti con las declaraciones que ha hecho públicas, y asegurar que le da una manutención “mucho más de lo exigido por la Ley Argentina”.

Tras concluir con una serie de conciertos en México, la cantante fue abordada en el aeropuerto de la CDMX donde fue cuestionada por la prensa sobre lo que dijo el padre de su hija sobre ella, luego de que Cazzu dijo que no le parecía “justo” el acuerdo que tenían sobre la pensión alimenticia para Inti de dos años de edad.

Cazzu respondió, “me parece un descaro. Me encantaría que toda esta energía que se ha puesto a las entrevistas, a los comunicados, a los dichos, al ir allá e ir acá, se pusiera en conciliar, en sentarnos a tomar decisiones importantes que son las que corresponden al futuro de mi hija. La verdad es que yo me siento muy atacada y me resulta muy violento”.

Además, la argentina dijo que le parece una dudosa casualidad que Nodal haya hecho esas afirmaciones justo en el inicio de su gira por México. “Qué casualidad, justo cuando estoy en una etapa importante de mi trabajo. A mí no me queda más que seguir y esperar que esto se torne mejor para todos”.

Respecto a las declaraciones del sonorense sobre la supuesta cantidad millonaria que aporta para la manutención de su hija, Cazzu mencionó, “que me digan a dónde fueron, por favor. Tengo toda la historia guardada, he hecho mucho esfuerzo por mantener la calma y por conciliar.

En este sentido, la rapera insistió en que anhela por el bienestar de su hija que la situación pueda llegar a una conciliación entre ellos. “No me gustaría caer en el recurso de usar todas las verdades que yo tengo para defenderme de algo que siento que no es justo tener que estarme defendiendo”.

Por otro lado, desmintió que Nodal tenga dificultades para ver a la pequeña. “Es muy fácil acceder a ella. Siempre ha compartido tiempo con su familia. Lo que pasó fue que nos contacto alguien que no conocíamos, sin avisar que habían cambiado de equipo legal. Fue confuso, pero no imposible”.

Cazzu Nodal
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
