Dulce María anuncia que espera su segundo bebé con Paco Álvarez

Dulce María dio a conocer la feliz noticia de que está esperando otro hijo junto a su esposo Paco Álvarez, el cineasta con el que se casó en 2019 y con quien ya tiene una hija llamada María Paula.

La exRBD sorprendió al publicar las fotos de su crecida pancita de embarazo, aunque no especificó cuántos meses de gestación tiene, sin embargo, reveló en una entrevista que es un “regalo inesperado”, y que su embarazo “la tomó por sorpresa”.

“No lo esperaba, pero a veces la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar. Estoy muy feliz, aunque también, sorprendida”, expresó, la intérprete que contó que se dio cuenta de que estaba embarazada por los malestares que tuvo durante un viaje.

En medio de la dulce espera, la cantante dijo que está tomando las medidas necesarias para el bienestar de su bebé que viene en camino. “Detenerme por completo. Mi cuerpo me pedía descanso, y aunque es difícil para alguien que siempre está en movimiento, tuve que escucharme, hidratarme, comer bien, dormir, estar tranquila y dejar de presionarme”.

“Me siento llena de vida, literalmente. Estoy a punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, con un regalo inesperado”, añadió la famosa que se encontraría en el segundo trimestre del embarazo según las fotos que compartió Dulce María.