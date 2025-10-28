Suscríbete
Rosalía lanza el primer sencillo de su nuevo disco “Berghain”

Ya pudimos escuchar el primer adelanto de LUX, que saldrá el 7 de noviembre

October 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
El nuevo track de Rosalía combina tres idiomas -alemán, inglés y español- y una letra cargada de deseo y simbolismo. La española sorprendió a sus fans con su nueva canción “Berghain”, el primer single de su próximo álbum LUX.

El nombre de la canción hace referencia a la icónica discoteca berlinesa del mismo nombre, considerada un templo del techno y de la libertad sexual y artística. Muchos fans interpretan que Rosalía eligió ese nombre como una metáfora de un espacio en el que se enfrentan el deseo, la identidad y la espiritualidad.

En alemán, “Berghain”, podría traducirse literalmente como “entre montañas”, sin embargo, más allá de su sentido geográfico, el término adquiere un matiz místico, casi bíblico, si se considera su contexto dentro del disco LUX, palabra latina que significa “luz”.

El título de la canción puede entenderse como un lugar simbólico entre la oscuridad (el club, el cuerpo, lo terrenal) y la luz (lo divino, la trascendencia).

En la canción, colabora la cantante islandesa Björk e Yves Tumor, nombre artístico de Sean Bowie, un productor de música electrónica experimental. El video está firmado por Nicolás Méndez de la productora audiovisual Canada, que ya firmó Malamente, uno de los temas del disco El mal querer de Rosalía.

En el video, la artista catalana llega a casa y se pone cómoda, pero al abrir las cortinas y dejar pasar la luz, resulta que el piso está abarrotado por lo que parece una orquesta sinfónica, con coro.

