Murió la actriz Alicia Bonet, protagonista de “Hasta el Viento Tiene Miedo”

Alicia Bonet murió a los 78 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

“La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestra socia intérprete Alicia Bonet. Actriz mexicana recordada por su participación en películas como “Hasta el viento tiene miedo”, “Despedida de soltera” y “El escapulario”.

La protagonista del clásico de terror en el cine mexicano, nació el 26 de abril de 1947, en la CDMX. Su carrera inició en el teatro juvenil durante los años 50, logrando escalar rápidamente a la pantalla grande. Su debut fue a los 15 años cuando participó en la cinta brasileña Socio de alcoba. Desde ese momento, los proyectos de actuación para la actriz llegaron uno tras otro hasta que apareció uno de los más destacados de su carrera. Se trata del papel de Claudia, personaje principal de Hasta el viento tiene miedo que interpretó en 1968.

Bonet no solo se desempeñó en las producciones cinematográficas, también en series de televisión, especialmente al final de su carrera.

Alicia se retiró de la actuación en 2010 con poco más de 40 años de trayectoria, su última aparición fue en la producción “Lo que callamos las mujeres”.

La actriz contrajo matrimonio dos ocasiones, primero con el actor Juan Ferrara con quien tuvo dos hijos, Juan Carlos y Mauricio. Después se casó con Claudio Brook, que era muy reconocido por sus colaboraciones con Luis Buñuel en cintas como “El Ángel Exterminador”.