Chris Evans y Alba Baptista dan la bienvenida a su primer bebé

El actor de Hollywood y la talentosa actriz celebran la llegada de su primer hijo, un momento lleno de amor para la pareja

October 28, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
El actor de 44 años que dio vida al Capitán América debutó como papá junto a su esposa Alba Baptista de 28 años. La noticia se dio a conocer en TMZ, medio que confirmó que la pareja recibió a su hijo en Massachusetts, marcando un nuevo capítulo en su vida familiar.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre el nombre o el sexo del bebé de la pareja que contrajo matrimonio en septiembre de 2023 en una ceremonia privada en Cape Cod,Massachusetts seguida de una celebración en Portugal. Su relación se había vuelto oficial en Instagram tan solo 9 meses antes, y aunque han publicado juntos más de una vez, se han caracterizado más por el hermetismo hacia su vida privada.

Evans había expresado previamente su deseo de convertirse en padre y ahora comparte su alegría con sus seguidores. Por su parte, Alba, de nacionalidad portuguesa, quien ha participado en producciones como “Warrior Nun” y “La señora Harris va a París”, había hecho públicos su deseo de tener una familia.

En actor había manifestado en múltiples ocasiones su interés de tener hijos algún día. Tan solo el año pasado, dijo que el título de papá sonaba algo muy emocionante para él.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
