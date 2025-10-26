Katy Perry y Justin Trudeau confirman su relación en París

Katy Perry y Justin Trudeau fueron captados juntos tomados de la mano en París celebrando el cumpleaños de la cantante.

El video de este momento comenzó a circular en redes sociales inmediatamente, confirmando los rumores de romance entre la cantante y el político.

La pareja eligió París para hacer oficial su relación, coincidiendo con el cumpleaños de la cantante. Ambos se dejaron ver muy sonrientes a las puertas del cabaret parisino Crazy Horse, lugar donde la intérprete de “Firework” celebró su cumpleaños 41.

Katy y Justin salieron del lugar visiblemente felices y enamorados tomados de la mano, demostrando la complicidad que existe entre ellos.

Recordemos que Katy Perry se separó en julio pasado del actor Orlando Bloom con quien tiene una hija en común. Mientras que Justin Trudeau de 53 años confirmó su divorcio de su esposa Sophie en 2023 tras 18 años de matrimonio y tres hijos en común.

Esta es su primera aparición pública como pareja, tras disfrutar de un espectáculo de cabaret en París, donde según informó TMZ, ambos estuvieron celebrando el cumpleaños de la cantante. En las imágenes, se les ve salir del teatro sonriendo mientras les toman fotos.