Bárbara Mori reacciona a las declaraciones de su hijo de que tuvo intimidad con una amiga de la actriz

Bárbara Mori habló de la participación que está teniendo su hijo en un reality show, donde Sergio Mayer Mori dijo durante una conversación con sus compañeros, que tuvo intimidad con una amiga de su mamá.

Tras su confesión, el músico aseguró que no temía que su mamá se enterara porque no veía el reality.

Sin embargo, la declaración se volvió viral y Bárbara opinó sobre la participación de su hijo, destacando que está feliz que el público pueda saber más de él.

“Es mi hijo, que puedo decir yo de él, es lo más cabr... mi hijo es hermoso. Creo que cada quien trae lo suyo. Me encanta que lo puedan conocer, pero yo estoy perdidamente enamorada de él”.

Bajo el contexto de que durante una dinámica de “Yo nunca, nunca”, dentro del programa, el músico reveló haber tenido relaciones con una amiga de su madre. “Yo nunca, nunca me he acostado con una amiga de mi jefa”.

Sergio Mayer habló sobre la experiencia de su hijo en el reality y reconoció que está preocupado por la exposición mediática que ha tenido.

“Me preocupa porque está cayendo sobre él mucho peso y responsabilidad del programa. No me parece correcto ni justo. Cualquier error o comentario se magnifica y apenas lleva tres días de 10 semanas”.