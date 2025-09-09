Suscríbete
Entretenimiento

Emiliano Aguilar explota contra su hermana Ángela Aguilar por este motivo

El cantante rompió el silencio y reveló el motivo por el que ya no habla con su hermana

September 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Emiliano Aguilar habló como nunca de los problemas que arrastra con su hermana, Ángela Aguilar desde hace varios años.

Emiliano contó que los problemas surgieron a raíz de que Ángela Aguilar le contó a su padre que le daba dinero a Emiliano, sin embargo, el rapero puntualizó que nunca recibió ninguna cantidad de parte de la cantante.

“Yo estaba trabajando en construcción y plomería en Estados Unidos. Un día me llegó un mensaje de mi papá, ahí lo tengo en el celular, diciéndome: ‘Emiliano, me das vergüenza que a tus-no sé cuántos años tenía entonces- le estés pidiendo a tu hermana dinero”.

Emiliano se sorprendió ante el reclamo de su padre, ya que no entendía lo que estaba pasando, y es que de acuerdo con su versión, nunca habría recurrido a su hermana para pedirle dinero.

“Cuando yo escuché eso, ya ni le contesté por audio porque para qué le voy a alegar, a quién le va a creer, a ella o a mí. Me quedé en estado de shock. Mucho después me enteré que mi hermana linda le estaba diciendo a mi papá que me mandaba dinero cada mes cuando yo nunca le he pedido ni un centavo a mi hermana”, precisó.

“Todo ese dinero estaba pasando cuando andaba con el que le hace las rolas a Christian Nodal, que se las escribe porque él no escribe sus rolas”, comentó Emiliano Aguilar en referencia a Gussy Lau, el primer novio de Ángela Aguilar.

En ese mismo clip, el rapero dijo que se sintió traicionado cuando se enteró de las declaraciones de su hermana, pues siempre fue él quien la apoyó a enfrentar el escándalo que desató su noviazgo con Gussy Lu.

“Yo fui el único que la ayudó, la única persona que estaba ahí. Hubieran visto, en el camerino ella llorando sola, yo fui el único que estaba ahí, el único que le dijo que también había pasado por polémicas, pero ahí estoy contigo, para que hicieras eso”, expresó.

En este mismo contexto, Emiliano Aguilar mencionó que quiso reunirse en privado con Ángela porque la cantante quería conocer a su hija, pero ella insistió en que fuera en uno de los conciertos que su esposo Christian Nodal ofreció en Estados Unidos a lo que Emiliano se negó para no exponer a su pequeña ante el ojo público.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
