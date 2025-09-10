Viña Albali: el vino galardonado en el mundo que vas a querer en tu próxima reunión

En el corazón de España, dentro de la Denominación de Origen Valdepeñas, donde el sol del verano puede elevar el termómetro a 40 °C y el invierno desploma la temperatura hasta -10 °C, nacen los vinos de Viña Albali.

En este entorno de contrastes, la vid Tempranillo desarrolla su carácter más puro, ofreciendo uvas con una identidad inconfundible. Aquí, la familia Félix Solís Avantis —hoy en su tercera generación— ha convertido el legado vitivinícola en una historia de innovación, calidad y proyección internacional.

El nombre de Viña Albali se inspira en una estrella de la constelación de Acuario, símbolo de un cielo despejado y del estilo de vida optimista que define a sus creadores. Esa misma inspiración sigue guiando cada cosecha y cada botella, en un equilibrio entre tradición y modernidad que ha colocado a la marca como los vinos españoles más emblemáticos.

El alma de Valdepeñas

La región de Valdepeñas, cuyo nombre significa “valle de las piedras”, es una de las zonas vitivinícolas más importantes de España y Europa. Las uvas de Viña Albali provienen de viñedos propios y de viticultores locales que trabajan con esmero hasta el punto óptimo de madurez.

La vendimia se realiza entre finales de agosto y principios de octubre, siempre con una cuidadosa selección de la fruta para garantizar la máxima calidad. Desde la cepa hasta la botella, cada paso está supervisado por un equipo de enólogos que conjuga técnicas tradicionales con la tecnología más avanzada.

Un legado familiar con visión

La historia comenzó en 1952, en la casa familiar de Valdepeñas, y en 1975 se construyó la actual bodega: Una de las más grandes de propiedad familiar en el mundo. Este crecimiento no ha diluido su esencia artesanal, sino que ha permitido dotarla de las instalaciones y maquinaria más modernas para la producción y almacenaje.

Hoy, la familia Solís mantiene su compromiso de seguir innovando sin perder el vínculo con sus raíces. Ese equilibrio entre pasado y futuro se refleja tanto en sus procesos como en el cuidado del entorno, un valor fundamental para la marca.

Dos vinos, dos formas de entender la elegancia

El Viña Albali Tempranillo Selección se elabora con uvas de viñedos viejos y producción limitada. En nariz destaca por sus aromas intensos a frutas rojas; en boca es suave, equilibrado y con un final agradable. Es versátil en la mesa, perfecto para acompañar guisos de carne, arroces, legumbres o embutidos ibéricos. Su calidad ha sido reconocida con medallas de Doble Oro en los China Wine & Spirits Awards 2024, Oro en el Challenge International du Vin y el Vinespaña 2024, además de varias platas en concursos internacionales.

A la par, el Viña Albali Reserva, ofrece un perfil más profundo y complejo. Su color rojo cereza intenso anticipa aromas a vainilla, chocolate, especias y frutas en compota. En boca es agradable, con buena expresión tánica y un final prolongado. Ideal para maridar con carnes a la brasa o un queso manchego curado, este vino ha cosechado distinciones como el Gran Oro en Vinespaña 2024, Oro en el Berliner Wein Trophy 2025, Plata en los Decanter World Wine Awards y 90 puntos en Decanter 2025.

Reconocimiento internacional

La presencia global de Viña Albali es reflejo de su calidad y consistencia. Gracias a la red comercial de Félix Solís Avantis, sus vinos se distribuyen en más de 115 países y participan en las principales ferias, concursos y catas del mundo. Este alcance internacional no solo posiciona la marca como embajadora del vino español, sino que también refuerza la identidad de Valdepeñas como región productora de excelencia.

Innovación con conciencia

Viña Albali entiende que el futuro del vino pasa por un compromiso real con la sostenibilidad. Entre sus acciones más destacadas se encuentran la reducción del gramaje de las botellas, el uso de energía 100% renovable y la fabricación de cajas de cartón con materiales reciclados. Estas iniciativas forman parte de una estrategia integral que busca reducir la huella ambiental sin comprometer la calidad del producto.

En la bodega, la innovación tecnológica va de la mano de una filosofía de respeto a la naturaleza. Desde el uso responsable del agua hasta la optimización de recursos energéticos, cada medida responde a una visión de largo plazo: proteger el entorno para que las generaciones futuras puedan seguir brindando con vinos de esta tierra.

Un brindis por las cosas cotidianas

Ya sea en la calidez de una comida familiar, en la celebración de un logro o en una cata entre amigos, una copa de Viña Albali encierra la historia de una familia, la fuerza de un terroir y la pasión por hacer bien las cosas, una filosofía que se ve reflejada en la nueva campaña de la marca española y que tiene bajo lema “Por las cosas que valen”.

¿Y qué es aquello que vale? En una sociedad tan cambiante, la familia Félix Solís Avantis busca poner en valor la importancia de lo cotidiano y de ver lo especial que hay en cada día. Un mensaje que buscan transmitir a sus clientes más fieles y a esas nuevas generaciones que están por descubrirles, su objetivo es acompañarlos en la celebración de esos momentos importantes y significativos que forman parte de la vida, ofreciéndoles cercanía, confianza y calidad: tres pilares que definen a Félix Solís Avantis y que han marcado su evolución.

Sin duda, degustar un Viña Albali es recorrer el valle de las piedras, sentir el rigor del clima que forja sus uvas y participar de una tradición que, sin perder su esencia, mira hacia el futuro. Una experiencia que viaja desde Valdepeñas a mesas de todo el mundo, demostrando que cuando la pasión, la técnica y el respeto por la tierra se encuentran, el resultado es un vino que deja huella.