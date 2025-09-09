Suscríbete
Emiliano Aguilar lanza advertencia a Pepe Aguilar luego de que él revelara que tiene otra nieta

El rapero explotó contra su papá por revelar que tiene otra hija

September 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
pepe-aguilar-emiliano-aguilar-distanciamiento.jpg

Pepe Aguilar y Emiliano Aguilar

Instagram @pepeaguilar_oficial / @emiliano_aguilar.t

Emiliano Aguilar asegura que tras las declaraciones de su padre Pepe Aguilar, revelará otras verdades de la familia.

El joven rapero respondió molesto a las declaraciones que su padre hizo en entrevista con Pepe Garza, en la que habló de la vida privada de su primogénito, revelando que tiene otra hija, además de Aislinn Ángela, de casi dos años.

“Yo no hablo con Emiliano porque él no quiere. No me ha hablado en dos años. No conozco a mis nietas, es más no sabía ni que tenía otra nieta. Ahora me acabo de enterar”, dijo Pepe Aguilar, quien precisó que siempre le ha “echado porras” a su hijo y que si no quiere hablar con él, ese no es su problema.

Emiliano Aguilar con gran molestia expresó, “ah y otra cosa, nomás para ya aclarar todo bien: Sí, sí tengo dos hijas. Una hija no quería que nadie supiera porque no me gusta que esté en el ojo público. No me gusta que esté en los medios, no me gusta que esté por todos lados. Gracias apá, muchísimas gracias por publicarlo, por decirlo enfrente de todos. Ni conoces a mi primera hija pero quieres hablar de mi segunda y eso no está chido porque eso era algo que yo no quería que nadie supiera y ahí vas tú...”.

El hijo mayor de Pepe Aguilar advirtió que va a hablar todas las “verdades” de la familia después de que su padre revelara su secreto.

“Yo no sé quién te dijo, porque yo no te dije. Ahí andas hablando... pues ya sé quién, la persona que antes me estaba moviendo. No es justo, no es justo que tú hayas dicho esa noticia cuando yo no quería que saliera. Te pasaste de lanza. Es mi vida privada”, precisó y agregó a modo de advertencia, “pero ahorita vas a ver todas las verdades que voy a decir”.

Emiliano Aguilar Pepe Aguilar
