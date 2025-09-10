Suscríbete
Estrellas de Hollywood planean boicot contra empresas israelíes

Famosos prefieren no colaborar con festivales y compañías de Israel

September 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Cineastas, actores y trabajadores de la industria del cine han firmado un acuerdo para negarse a colaborar con instituciones y empresas israelíes que, “están implicadas en genocidio y segregación contra el pueblo palestino”.

A la lista se sumaron actores reconocidos como Emma Stone, Olivia Colman, Ayo Edebiri, Lily Gladstone, Gael García Bernal, Javier Bardem, entre otros, así como directores como Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay.

Dicha declaración fue publicada por la organización Film Workers for Palestine, que encabeza la campaña inspirada en la lucha contra el apartheid sudafricano en los años ochenta.

El documento establece que ejemplos de complicidad incluyen “blanquear o justificar el genocidio y el apartheid y/o asociarse con el gobierno que los comete”.

En el comunicado, los famosos destacan la responsabilidad ética de la industria cinematográfica. “En este momento urgente de crisis, en el que muchos de nuestros gobiernos están habilitando la masacre en Gaza, debemos hacer todo lo posible para enfrentar la complicidad en ese horror incesante”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
