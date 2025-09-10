Quién es Jim Curtis, el hombre que relacionan sentimentalmente con Jennifer Aniston

Jennifer Aniston ha causado revuelo por las imágenes que circulan en redes sociales, donde aparece con un misterioso hombre contemplando la puesta del sol.

La foto ha hecho sospechar sobre la intención de la actriz de formalizar su romance con Jim Curtis, el entrenador, “coach transformacional” e hipnoterapista que habría conquistado su corazón.

Jim es un reconocido coach, autor e hipnoterapeuta que combina ciencia y espiritualidad para promover la sanación integral. Ha ocupado puestos en empresas como WebMD, Everyday Health, HealthCentral y otros.

Su hipnoterapia ayuda a sus pacientes a superar traumas, ansiedad, bloqueos emocionales y creencias limitantes.

Hace unos meses, Aniston habría recurrido a la hipnosis para ayudar a superar su miedo a volar. Algunos medios como People, señalaron que ese habría sido el origen de su relación. En una entrevista con Allure hace tres años, Jennifer admitió que le encantaría tener una relación.

El pasado mes de julio, Daily Mail publicó unas fotos de Jennifer Aniston aterrizando en Mallorca. Durante su estancia en la isla lo que más llamó la atención fue su compañía Jim Curtis, quien convivió con amigos de la actriz.