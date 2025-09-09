Suscríbete
Niegan a Christian Nodal acceso a investigación por demanda de Universal Music

El cantante falló en el intento de acceder a la carpeta de la demanda de su ex disquera

September 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Un juez de distrito le negó la suspensión al cantante Christian Nodal para tener acceso a la carpeta de investigación que hay en su contra, ya que está acusado de falsificar contratos con su productora.

El cantante mantiene un pleito legal con su antigua casa discográfica, entre una disputa por una supuesta exclusividad y los derechos de sus grabaciones, que la empresa afirma le pertenecen.

Todo el conflicto empezó cuando Nodal intentó separarse de la disquera, la cual sostuvo que el cantante rompió con su compromiso. Por lo que Nodal inició un nuevo juicio de amparo en contra de un agente del Ministerio Público de la CDMX, para que le permitiera el registro de la carpeta de investigación, y tuviera acceso a la carpeta relacionada con la demanda que enfrenta.

Sin embargo, el juez le negó que le permitan conocer la indagatoria, y programó para el 10 de septiembre la audiencia incidental donde determinará si Nodal podrá obtener la protección judicial que busca, según Milenio.

De acuerdo con Proceso esto se dio ante una aparente “negativa de la FGR, de darle acceso a una carpeta de investigación en la que probablemente esté involucrado.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
