Realeza

“No podemos mirar hacia otro lado”: el mensaje del príncipe Harry al donar 1.49 millones a niños

Así fue el discurso del duque de Sussex, que sorprendió en Nottingham al anunciar su donación millonaria

September 10, 2025 • 
Tania Franco
Príncipe Harry

WPA Pool/Getty Images

Durante su visita a The Community Recording Studio en Nottingham, el príncipe Harry ofreció un discurso que dejó clara su postura frente a los retos que enfrentan los jóvenes británicos. Con más de diez años apoyando causas similares, subrayó que hoy la urgencia es mayor que nunca.

He estado comprometido con este trabajo por más de una década y, tristemente, la urgencia hoy es aún mayor que cuando empecé. No podemos, no debemos y no miraremos hacia otro lado.
Príncipe Harry.

La donación millonaria

En su intervención, Harry anunció una donación de 1.49 millones de dólares a BBC Children in Need, canalizada a través del compromiso que hizo en diciembre pasado. Gracias al sistema de financiación conjunta y al apalancamiento de la organización, esta inversión generará 300,000 libras adicionales en impacto, multiplicando los recursos disponibles para proyectos locales.

Estoy orgulloso de compartir que voy a hacer una inversión significativa en esta comunidad… Creo en ustedes. Creo en lo que están haciendo.
Príncipe Harry.

Enfoque en la juventud y la prevención de la violencia

El duque destacó que los fondos apoyarán a organizaciones locales que combaten la violencia y abren oportunidades a los jóvenes, como CRS y Epic Partners. Con esta donación se busca reforzar y ampliar el trabajo transformador que ya se realiza en mentorías, modelos a seguir, oportunidades y desarrollo de potencial.

Apoyar a las organizaciones locales que luchan contra la violencia… ayuda a fortalecer y expandir el trabajo que cambia vidas a través de la mentoría, los modelos de rol, las oportunidades y el potencial.
Príncipe Harry.

Un mensaje inspirador

El discurso de Harry fue una declaración de principios y compromiso con las nuevas generaciones, algo su mamá, la princesa Diana, deseaba inculcarles a sus hijos.

Creo en ustedes. Creo en lo que están haciendo. Y por eso hice este compromiso a través de BBC Children in Need.
Príncipe Harry.

Con sus palabras y su inversión, reafirmó que la transformación social es posible cuando las comunidades reciben apoyo directo y sostenido.

Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
