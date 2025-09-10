Suscríbete
Entretenimiento

Sabrina Carpenter recupera el vestido vintage que vistió Cher en 1975

Tras desfilar por la alfombra de los MTV VMAs, Sabrina deslumbró en la fiesta posterior con un tesoro de la moda

September 09, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
La cantante Sabrina Carpenter lució un traje vintage confeccionado a medida por el diseñador Bob Mackie que una vez llevó la famosa Cher, durante una actuación junto a Tina Turner. El look tiene colores vibrantes y destellos de la era disco.

El vestido fue originalmente llevado por Cher en un episodio de The Cher Show en 1975, una misión musical en la que compartió escenario con Tina. Ambas interpretaron “Shame Shame Shame”, vestidas con piezas a juego diseñadas por Mackie, uno de los duetos más icónicos de la televisión.

Con esta prenda, Sabrina rindió homenaje a la famosa y reafirmó la importancia de la moda de archivo en la construcción de su identidad artística.

Sabrina Carpenter eligió esta icónica prenda de archivo para celebrar los tres premios que recibió en la ceremonia. La cantante además ofreció por primera vez un performance en vivo de su nuevo álbum, reafirmando su lugar en la música pop.

Como es bien sabido, Sabrina es una apasionada de la estética retro, y así lo hemos visto en sus videoclips, así como en sus apariciones en las alfombras, donde suele rendir tributo a íconos del espectáculo a través de looks seleccionados.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
