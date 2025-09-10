Suscríbete
Hilary Duff anuncia su regreso a la música tras 10 años de ausencia

A través de redes sociales, la también actriz anunció su regreso a los escenarios

September 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Hilary-Duff-regresa-a-la-musica.jpg

Hilary Duff retomará su carrera musical después de casi una década de haber lanzado su último disco. La noticia la dio a conocer a través de sus redes, donde compartió una serie de fotos que acompañó con la frase, “nueva música o algo”.

En las imágenes aparece en un estudio de grabación, además de que se le puede ver leyendo una canción. La famosa firmó un contrato con Atlantic Records y su llegada se hizo oficial con un mensaje que le dedicó a la disquera.

“Despierta... Hilary Duff es oficialmente parte de la familia AMG. No podríamos estar más emocionados por este viaje y por la nueva música... o algo”.

Desde hace varios años, Duff se mantuvo activa en la actuación con papeles en series como “Younger” y “How I Meet Your Father”, sin embargo, su último disco fue “Breathe In. Breathe Out”, su último disco como solista.

Hilary retomará la música y a la vez seguirá activa en pantalla. De acuerdo con Deadline, Hilary protagonizará una nueva serie llamada “Pretty Ugly”, producción que narra la historia de Miranda Miller, una madre y exreina de belleza obsesionada son los certámenes infantiles, y quien hará de todo con tal de que su hija triunfe en este mundo.

Su regreso a la música llega varios años después de que la artista estuvo enfocada en su faceta como actriz y productora.

Hilary Duff
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
