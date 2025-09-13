Suscríbete
Entretenimiento

Taylor Swift citada a declarar en el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni

La cantante que recién se ha comprometido ha sido citada como testigo en el juicio entre los actores

September 12, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-citada-juicio-blake-lively-justin-baldonijpg

Getty

Taylor Swift ha sido involucrada en el proceso legal que enfrentan Blake Lively y Justin Baldoni por denuncias de acoso y presuntas represalias en el rodaje de “It Ends With Us”.

Taylor Swift ha sido involucrada en el caso por Baldoni, quien la mencionó como parte de la supuesta “presión de celebridades” que habría ejercido Lively para imponer cambios en la película. No obstante, un vocero de la artista rechazó que ella hubiese tenido injerencia en decisiones creativas, y que su única participación fue ceder los derechos de la canción “My Tears Ricochet” para ser incluida en el filme.

Dicho proceso judicial comenzó a finales del año pasado cuando Blake Lively presentó una demanda contra Baldoni acusándolo de acoso sexual y represalias durante la filmación, además de promover una campaña de difamación en su contra.

De acuerdo con documentos judiciales citados por la prensa estadounidense, el equipo de Baldoni informó que la cantante Taylor Swift ha “aceptado comparecer” para una declaración bajo juramento entre el 20 y el 25 de octubre.

Swift se encuentra a poco tiempo del lanzamiento de su esperado disco The Life of a Showgirl, que se estrenará el 3 de octubre, y según sus representantes, tienen compromisos profesionales que le impiden hacerlo antes del 20, por lo que el abogado de Baldoni solicitó a la corte un cambio en la fecha de audiencias para lograr incorporar el testimonio de la famosa artista en la fase de exposición de pruebas al tribunal.

Sin embargo, después de la versión de la defensa de Baldoni, el equipo legal de Taylor Swift negó que la cantante haya aceptado la cita. En cambio, la fecha de su declaración bajo juramento se habría pactado solo en el caso de que se viera obligada a comparecer.

En una carta remitida a la corte, el abogado de Taylor Swift resaltó que le avisaron sobre la solicitud de testificar hace tres días.

Taylor Swift Blake Lively Justin Baldoni
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
oasis-banda-lugares-visitaronjpeg
Entretenimiento
Oasis visitó estos lugares de México previo a sus conciertos
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Andra Legarreta con Patrick Dempsey con IA
Entretenimiento
¿Cómo crear con IA tu foto con tu artista favorito?
September 12, 2025
 · 
Tania Franco
yolanda-andrade-reaparece-salud-mejoria.jpg
Entretenimiento
Yolanda Andrade reaparece y hace frente a su diagnóstico
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
liam-hemsworth-compromiso-gabriellajpeg
Entretenimiento
Liam Hemsworth y Gabriella Brooks anuncian su compromiso
September 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Weapons - Película: La hora de la desaparición
Entretenimiento
“Weapons”: los mensajes ocultos detrás de la película de terror que todos comentan
Más que una historia de brujas y desapariciones, “Weapons” esconde un poderoso comentario social sobre los tiroteos escolares en Estados Unidos
September 11, 2025
 · 
Tania Franco
Florinda-Meza-habla-de-chespirito-y-graciela-fernandez.jpg
Entretenimiento
Florinda Meza habla del primer matrimonio de Chespirito con Graciela Fernández
La viuda de Roberto Gómez Bolaños dijo que el comediante no era infiel
September 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-sapo-concho.jpg
Entretenimiento
Bad Bunny lleva el nuevo objeto de la moda en tendencia “sapo concho”
¿Adiós labubus?, este es el nuevo muñeco coleccionable de moda
September 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
selena-gomez-lupus-artriris.jpg
Entretenimiento
Selena Gomez revela nuevo diagnóstico a consecuencia del lupus que padece
La cantante y actriz contó cómo su lucha contra la enfermedad inspiró el diseño de su línea de belleza
September 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guana-la-casa-de-los-famosos-dalilah-shiky-promesa.jpeg
Entretenimiento
Guana, Shiky y Dalilah Polanco hacen inesperada promesa al público si los salvan
Tras la séptima nominación de este miércoles, los integrantes del cuarto día hacen una promesa a su fandom si les ayudan a permanecer en la casa
September 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez