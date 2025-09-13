Taylor Swift citada a declarar en el juicio entre Blake Lively y Justin Baldoni

Taylor Swift ha sido involucrada en el proceso legal que enfrentan Blake Lively y Justin Baldoni por denuncias de acoso y presuntas represalias en el rodaje de “It Ends With Us”.

Taylor Swift ha sido involucrada en el caso por Baldoni, quien la mencionó como parte de la supuesta “presión de celebridades” que habría ejercido Lively para imponer cambios en la película. No obstante, un vocero de la artista rechazó que ella hubiese tenido injerencia en decisiones creativas, y que su única participación fue ceder los derechos de la canción “My Tears Ricochet” para ser incluida en el filme.

Dicho proceso judicial comenzó a finales del año pasado cuando Blake Lively presentó una demanda contra Baldoni acusándolo de acoso sexual y represalias durante la filmación, además de promover una campaña de difamación en su contra.

De acuerdo con documentos judiciales citados por la prensa estadounidense, el equipo de Baldoni informó que la cantante Taylor Swift ha “aceptado comparecer” para una declaración bajo juramento entre el 20 y el 25 de octubre.

Swift se encuentra a poco tiempo del lanzamiento de su esperado disco The Life of a Showgirl, que se estrenará el 3 de octubre, y según sus representantes, tienen compromisos profesionales que le impiden hacerlo antes del 20, por lo que el abogado de Baldoni solicitó a la corte un cambio en la fecha de audiencias para lograr incorporar el testimonio de la famosa artista en la fase de exposición de pruebas al tribunal.

Sin embargo, después de la versión de la defensa de Baldoni, el equipo legal de Taylor Swift negó que la cantante haya aceptado la cita. En cambio, la fecha de su declaración bajo juramento se habría pactado solo en el caso de que se viera obligada a comparecer.

En una carta remitida a la corte, el abogado de Taylor Swift resaltó que le avisaron sobre la solicitud de testificar hace tres días.