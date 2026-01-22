Después de cuatro años, Arctic Monkeys vuelve con nueva música

El tema forma parte de HELP(2), un álbum benéfico impulsado por War Child Records, que reúne a grandes nombres de la industria para apoyar a niñas y niños afectados por conflictos armados.

Después de casi cuatro años de silencio discográfico, Arctic Monkeys vuelve a dar señales de vida. La banda británica, integrada por Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders y Nick O’Malley, lanzó el pasado 22 de enero de 2026 el sencillo “Opening Night”, marcando su primer material inédito desde el álbum The Car (2022).

Durante meses, los rumores sobre un posible regreso no dejaron de crecer. Hoy, “Opening Night” se presenta como una primera probada de lo que podría ser una nueva etapa creativa para el grupo, aunque,por ahora, no se trata de un sencillo perteneciente a un álbum propio, sino de una colaboración con causa.

La canción forma parte de HELP(2), un álbum benéfico organizado por War Child Records, disquera vinculada a la organización War Child, dedicada a apoyar a niñas y niños afectados por la guerra. El proyecto reúne a artistas de distintos géneros y generaciones, que colaboran para recaudar fondos y visibilizar el impacto de los conflictos armados en la infancia. Entre los nombres confirmados dentro de HELP(2) se encuentran Damon Albarn, Depeche Mode, Olivia Rodrigo, Pulp, Beck, Beth Gibbons, King Krule, Sampha, Wet Leg, Big Thief, Arlo Parks, Black Country, New Road, entre muchos otros, consolidando el álbum como uno de los esfuerzos colaborativos más relevantes de los últimos años.

El lanzamiento completo del álbum está programado para el 6 de marzo de 2026, y ha generado gran expectativa tanto por su causa como por el peso de los artistas involucrados. Para los fans de Arctic Monkeys, “Opening Night” no solo representa un regreso simbólico, sino también la esperanza de un nuevo capítulo en la historia de la banda. Su último álbum, The Car, dejó temas destacados como “There’d Better Be a Mirrorball” y “Body Paint”, y este nuevo sencillo podría ser el primer paso hacia futuros proyectos propios.

Por ahora, Arctic Monkeys vuelve al centro de la conversación musical, combinando su esperado regreso con un mensaje solidario que trasciende los escenarios.

