Los precios oficiales de los boletos para Cristian Castro en el Auditorio Nacional

El cantante mexicano regresa con dos conciertos imperdibles en marzo de 2026; estos son los precios, fechas y detalles del espectáculo.

Enero 21, 2026 • 
Regina Cuevas de la Fuente
Descubre los precios oficiales de los boletos para Cristian Castro en el Auditorio Nacional

El regreso de Cristian Castro al Auditorio Nacional ya es una realidad y promete convertirse en uno de los eventos musicales más esperados del año. El intérprete, reconocido por su potente voz y su legado dentro del pop romántico en español, se presentará los próximos 10 y 11 de marzo de 2026, reencontrándose con su público en uno de los recintos más emblemáticos de México.

Cristian Castro vuelve al Auditorio Nacional en 2026

Con una trayectoria que ha marcado a varias generaciones, Cristian Castro ofrecerá dos noches cargadas de nostalgia, emoción y grandes éxitos. A lo largo de los años, sus canciones se han convertido en la banda sonora de historias de amor y desamor, consolidándolo como una de las voces más representativas de la música romántica en español.

Durante estos conciertos, el cantante interpretará temas icónicos como “Azul”, “Por amarte así”, “Lloran las rosas”, “Nunca voy a olvidarte” y “No podrás”, piezas que siguen vigentes y que continúan conectando con públicos de distintas edades.

Precios oficiales de los boletos para Cristian Castro

La venta de boletos ya comenzó y los precios oficiales para el Auditorio Nacional son los siguientes:

  • Preferente A: $4,670
  • Preferente B: $4,085
  • Preferente C: $3,800
  • Preferente D: $3,510
  • Luneta A: $2,574
  • Luneta B: $2,225
  • Luneta C: $1,990
  • Balcón A: $3,275
  • Balcón B: $3,040
  • Balcón C: $2,810
  • Primer Piso A: $1,755
  • Primer Piso B: $1,580
  • Primer Piso C: $1,465
  • Primer Piso D: $1,345
  • Segundo Piso A: $1,160
  • Segundo Piso B: $1,055
  • Segundo Piso C: $880
  • Segundo Piso D: $760
  • Discapacidad: $1,755

Más allá del repertorio, el show de Cristian Castro promete un formato íntimo pero contundente, respaldado por la acústica y el simbolismo del Auditorio Nacional. Cada presentación se perfila como un recorrido por los momentos más memorables de su carrera, celebrando su legado musical y su permanencia en la escena actual.

Dos noches para celebrar una voz icónica

Con dos fechas consecutivas, Cristian Castro reafirma la vigencia de su propuesta artística y el cariño que el público mexicano le sigue demostrando. Su regreso no solo representa un reencuentro con sus seguidores, sino también un homenaje a una carrera que ha sabido mantenerse en el gusto popular a lo largo del tiempo.

Cristian Castro
Regina Cuevas de la Fuente
