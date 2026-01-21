Los precios oficiales de los boletos para Cristian Castro en el Auditorio Nacional

El regreso de Cristian Castro al Auditorio Nacional ya es una realidad y promete convertirse en uno de los eventos musicales más esperados del año. El intérprete, reconocido por su potente voz y su legado dentro del pop romántico en español, se presentará los próximos 10 y 11 de marzo de 2026, reencontrándose con su público en uno de los recintos más emblemáticos de México.

Cristian Castro vuelve al Auditorio Nacional en 2026

Con una trayectoria que ha marcado a varias generaciones, Cristian Castro ofrecerá dos noches cargadas de nostalgia, emoción y grandes éxitos. A lo largo de los años, sus canciones se han convertido en la banda sonora de historias de amor y desamor, consolidándolo como una de las voces más representativas de la música romántica en español.

Durante estos conciertos, el cantante interpretará temas icónicos como “Azul”, “Por amarte así”, “Lloran las rosas”, “Nunca voy a olvidarte” y “No podrás”, piezas que siguen vigentes y que continúan conectando con públicos de distintas edades.

Precios oficiales de los boletos para Cristian Castro

La venta de boletos ya comenzó y los precios oficiales para el Auditorio Nacional son los siguientes:

Preferente A: $4,670

Preferente B: $4,085

Preferente C: $3,800

Preferente D: $3,510

Luneta A: $2,574

Luneta B: $2,225

Luneta C: $1,990

Balcón A: $3,275

Balcón B: $3,040

Balcón C: $2,810

Primer Piso A: $1,755

Primer Piso B: $1,580

Primer Piso C: $1,465

Primer Piso D: $1,345

Segundo Piso A: $1,160

Segundo Piso B: $1,055

Segundo Piso C: $880

Segundo Piso D: $760

Discapacidad: $1,755

Más allá del repertorio, el show de Cristian Castro promete un formato íntimo pero contundente, respaldado por la acústica y el simbolismo del Auditorio Nacional. Cada presentación se perfila como un recorrido por los momentos más memorables de su carrera, celebrando su legado musical y su permanencia en la escena actual.

Dos noches para celebrar una voz icónica

Con dos fechas consecutivas, Cristian Castro reafirma la vigencia de su propuesta artística y el cariño que el público mexicano le sigue demostrando. Su regreso no solo representa un reencuentro con sus seguidores, sino también un homenaje a una carrera que ha sabido mantenerse en el gusto popular a lo largo del tiempo.