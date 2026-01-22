Suscríbete
Entretenimiento

Diego Luna y Karla Souza protagonizan la nueva película México 86

La cinta de Netflix es una sátira irreverente de cómo México logró hacerse con la sede de la Copa del Mundo de Futbol de 1986

Enero 22, 2026 • 
Diana Laura Sánchez
mexico-86-pelicula.jpeg

La plataforma de streaming Netflix reveló el primer vistazo de la cinta México 96, que narra la historia de cómo nuestro país se quedó con la sede de la Copa. Un viaje al corazón de uno de los momentos más emblemáticos del deporte en el país, la justa disputada hace 40 años.

El filme contará con las actuaciones de Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho y Álvaro Guerrero, quienes darán vida a los protagonistas de este episodio histórico.

La película está dirigida por Gabriel Ripstein, mientras que el guión corre a cargo de Ripstein junto con Daniel Krauze.

Netflix ha confirmado que se estrenará este año, aunque no se ha dado a conocer la fecha exacta de su lanzamiento.

pelicula-diego-luna-mexico-86.jpeg

Los fans ya esperan con ansias la producción que revive con humor negro los momentos a 40 años, después del icónico torneo. La sinopsis oficial describe, “permeada de sátira y humor negro, México 96 relata la apuesta descabellada con la que México, con audacía, logró quedarse con la sede del Mundial de 1986, una hazaña posible solo gracias al puro ingenio mexicano”.

Al parecer, en lugar de enfocarse en los partidos emblemáticos o goles, la historia gira en torno a las maniobras políticas y administrativas que permitieron al país tomar la organización tras la renuncia de Colombia.

El elenco incluye a Diego Luna como Martín de la Torre Vizcaíno, director de la Comisión Disciplinaria y a Karla Souza en el rol de Susana Gómez-Mont. Daniel Giménez como Emilio Azcárraga y Álvaro Guerrero como Guillermo Cañedo.

Diego Luna Karla Souza
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Relacionadas
¿Cuándo inicia la preventa para el concierto de Harry Styles en México 2026?
Entretenimiento
¿Cuándo inicia la preventa para el concierto de Harry Styles en México 2026?
Enero 22, 2026
 · 
Tania Franco
Margot Robbie es nombrada la mujer más guapa del mundo en 2026
Entretenimiento
Margot Robbie es nombrada la mujer más guapa del mundo en 2026
Enero 21, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
Descubre los precios oficiales de los boletos para Cristian Castro en el Auditorio Nacional
Entretenimiento
Los precios oficiales de los boletos para Cristian Castro en el Auditorio Nacional
Enero 21, 2026
 · 
Regina Cuevas de la Fuente
unnamed (4).png
Entretenimiento
“El jardín que soñamos”, de Joaquín del Paso, estreno mundial en la 76 Berlinale
Enero 21, 2026
 · 
Diana Laura Sánchez
Filtran mensajes entre Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni
Entretenimiento
¿Qué decían los mensajes entre Taylor Swift y Blake Lively sobre Justin Baldoni?
Las conversaciones privadas, desclasificadas por un juez, forman parte del conflicto legal que rodea la película It “Ends With Us”
Enero 21, 2026
 · 
Tania Franco
Así respondió David Beckham a las acusaciones públicas de Brooklyn y un video del pasado resurge
Entretenimiento
Así respondió David Beckham a las acusaciones públicas de Brooklyn y un video del pasado resurge
El exfutbolista rompe el silencio tras el fuerte mensaje de su hijo en redes y una ola de atención mediática familiar
Enero 20, 2026
 · 
Tania Franco
¿Brooklyn Beckham mintió? La verdad detrás del vestido de novia de Nicola Peltz diseñado por victoria Beckham
Entretenimiento
¿Brooklyn mintió? La verdad detrás del vestido de novia de Nicola Peltz diseñado por Victoria Beckham
La polémica por la boda, las wedding planners despedidas y la narrativa que hoy vuelve a estar bajo la lupa
Enero 20, 2026
 · 
Tania Franco
Así se ven hoy los protagonistas de High School Musical, 20 años después de su estreno
Entretenimiento
¿Cómo se ven hoy los protagonistas de High School Musical, 20 años después de su estreno?
Dos décadas después del fenómeno juvenil, Zac Efron, Vanessa Hudgens y el resto del elenco celebran con nostalgia y nuevas etapas en sus vidas
Enero 20, 2026
 · 
Tania Franco