Diego Luna y Karla Souza protagonizan la nueva película México 86

La plataforma de streaming Netflix reveló el primer vistazo de la cinta México 96, que narra la historia de cómo nuestro país se quedó con la sede de la Copa. Un viaje al corazón de uno de los momentos más emblemáticos del deporte en el país, la justa disputada hace 40 años.

El filme contará con las actuaciones de Diego Luna, Karla Souza, Daniel Giménez Cacho y Álvaro Guerrero, quienes darán vida a los protagonistas de este episodio histórico.

La película está dirigida por Gabriel Ripstein, mientras que el guión corre a cargo de Ripstein junto con Daniel Krauze.

Netflix ha confirmado que se estrenará este año, aunque no se ha dado a conocer la fecha exacta de su lanzamiento.

Los fans ya esperan con ansias la producción que revive con humor negro los momentos a 40 años, después del icónico torneo. La sinopsis oficial describe, “permeada de sátira y humor negro, México 96 relata la apuesta descabellada con la que México, con audacía, logró quedarse con la sede del Mundial de 1986, una hazaña posible solo gracias al puro ingenio mexicano”.

Al parecer, en lugar de enfocarse en los partidos emblemáticos o goles, la historia gira en torno a las maniobras políticas y administrativas que permitieron al país tomar la organización tras la renuncia de Colombia.

El elenco incluye a Diego Luna como Martín de la Torre Vizcaíno, director de la Comisión Disciplinaria y a Karla Souza en el rol de Susana Gómez-Mont. Daniel Giménez como Emilio Azcárraga y Álvaro Guerrero como Guillermo Cañedo.