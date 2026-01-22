Suscríbete
Hospitalizan a Yadhira Carrillo y una de sus amigas revela cómo se encuentra

En el programa “Hoy”, la actriz Laura Flores reveló detalles el ingreso al hospital de la actriz

Enero 22, 2026 
Diana Laura Sánchez
Yadhira Carrillo desata comentarios en sus redes por esta fotografía

Durante una entrevista, Laura Flores contó que su amiga y colega Yadhira Carrillo fue diagnosticada con influenza, aunque el productor José Alberto Castro había dicho que la actriz tenía Covid-19.

“Pobrecita, le dio influenza, está hospitalizada. Hoy me escribió y me dijo que estaba ingresando al hospital. Sí está delicado”, declaró.

Por su parte, la conductora Martha Figueroa destapó más detalles de salud de la protagonista de telenovelas. “Le dio COVID y no pudo ir al final de la telenovela. El Güero dijo COVID el viernes cuando fueron todos a ver el último capítulo de ‘Los Hilos del Pasado’, pero está bien”.

Yadhira no pudo asistir al evento de la proyección del final de la telenovela el 16 de enero junto a sus colegas, debido a las complicaciones de salud que atraviesa, esto tras terminar las grabaciones de la telenovela que la llevó de regreso a la pantalla chica después de una larga ausencia.

Diana Laura Sánchez
