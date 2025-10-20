Jennifer Lopez rompe el silencio sobre si tuvo conflicto con Shakira en el show del Super Bowl

Jennifer Lopez habló de la vieja polémica que la acompaña desde 2020, cuando supuestamente tuvo un conflicto con Shakira durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami, donde por primera vez dos mujeres latinas encabezaron el medio tiempo más visto del año.

En una reciente entrevista, la cantante dijo que sus comentarios en el documental Halfime no estaban dirigidos a su colega colombiana, sino a la producción del evento y al sistema detrás de la decisión de compartir el escenario.

En 2022, el estreno del documental de Lopez desató controversia, ya que la artista expresó su frustración por tener que compartir el escenario principal, calificando la decisión como “la peor idea del mundo”. Muchos interpretaron sus declaraciones como una crítica hacia Shakira, lo que generó rumores de un supuesto conflicto entre ellas.

Casi seis años después, Jennifer Lopez habló para The Howard Stern Show, y explicó que sus comentarios se referían a la forma en que la producción del Super Bowl manejó la representación.

“Para mí siempre fue un sueño hacerlo. Como mis ídolos, como Madonna, como Diana Ross o Prince... cuando me dijeron que lo iba a hacer con Shakira o Gloria Estefan, pensé: '¿Tú crees que un único artista latino no puede hacerlo solo?’. Ese fue el problema”.

La cantante dejó en claro que nunca tuvo un conflicto con Shakira y que de hecho, siente un profundo respeto y admiración por ella.

“Shakira también merecía su momento. Y yo quería el mío, la oportunidad de hacer lo que siempre soñé”.

A pesar de ello, recordó el show con orgullo. “Fue absolutamente perfecto y estoy muy orgullosa de ese Super Bowl y de haber compartido ese escenario con Shakira, porque representamos algo que en ese momento era importante. Dos mujeres, madres, latinas, que defienden el trabajo duro... estaban pasando muchas cosas y fuimos capaces de traer luz”.

