El destino ideal para despedir el año en el Pacífico mexicano

El fin de año en Punta Mita siempre llega cargado de magia. Desde Acción de Gracias hasta la esperada noche de Año Nuevo, los clubes de playa se transforman en escenarios donde la gastronomía, la música y las tradiciones se disfrutan en comunidad.

La temporada comienza el 27 de noviembre con las cenas de Acción de Gracias en Pacífico Beach Club y El Surf Club, que presentan menús especiales donde el pavo rostizado, las ensaladas frescas y los postres de temporada invitan a compartir en familia. Durante esos días, el ambiente se llena de ritmo con noches de karaoke, ritmos latinos, cine bajo las estrellas y la tradicional liberación de tortugas, una experiencia que conecta con la naturaleza y las raíces del destino.

Las celebraciones continúan con la llegada de Santa Claus y el brunch navideño, donde los niños viven la ilusión de la temporada mientras los adultos disfrutan una propuesta gastronómica de inspiración local. Para cerrar el año, Punta Mita invita a celebrar con dos experiencias icónicas: una cena especial frente al mar en Pacífico Beach Club —con platillos como ravioli de langosta, carpaccio de res o rib eye acompañado de vino Nebbiolo— y la inolvidable White Nights en Kupuri Beach Club, una fiesta que combina estaciones gourmet, música en vivo y una atmósfera vibrante junto a las olas.

Cada encuentro en Punta Mita está pensado para reunir a familias y amigos alrededor de la mesa, la música y el mar, creando recuerdos que se vuelven parte de las tradiciones más emocionantes y esperadas del año.