Raquel Orozco inaugura el Volvo Fashion Week CDMX

Raquel Orozco celebra la esencia de la Ciudad de México con una colección vibrante y colorida que marcó el inicio del Volvo Fashion Week CDMX.

October 20, 2025 • 
Isabela Gonzalez

La semana pasada, la Ciudad de México se vistió de moda con la apertura del Volvo Fashion Week CDMX, celebrado en un estudio de la colonia Cuauhtémoc. La encargada de dar inicio a la semana más esperada del año fue Raquel Orozco, quien presentó su más reciente colección Vérticemx ante un front row repleto de celebridades e influencers, entre ellas Chantal Trujillo, Andrea Legarreta y Mía Rubín.

Inspirada en México y en la energía vibrante de su capital, la pasarela de Orozco se acompañó de un soundtrack envolvente, donde se escuchaba la frase “México bonito” en distintos idiomas, evocando un sentido de orgullo multicultural.

0N2A5658.jpg

En cuanto a la propuesta estética, la diseñadora reafirmó su identidad con una colección llena de color, texturas y movimiento. Predominaron los bloques de color intensos y las siluetas fluidas que culminaron en una serie de vestidos largos de gala, cautivando a todos los presentes.

Los accesorios también tuvieron un papel protagónico: clutches modernos y bolsos tipo east-west en tonos vibrantes como el amarillo mantequilla destacaron como los complementos perfectos para las mujeres que buscan un look sofisticado y contemporáneo.

2E8A7337.jpg

Con Vérticemx, Raquel Orozco da la bienvenida a la primavera en la ciudad con una colección luminosa, optimista y femenina. Sin duda, será la favorita de las mujeres más cool esta temporada.

Isabela Gonzalez
