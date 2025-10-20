Belinda revela que fue hospitalizada de emergencia

“He pasado un mes muy difícil, he estado en el hospital, me da mucho miedo operarme la rodilla”, confesó la artista que ofreció un concierto en el foto de las Fiestas de Octubre.

Durante el show, Belinda compartió que su lesión en la rodilla le ha provocado dolor y limitación en el movimiento. Sin embargo, la intérprete mencionó que el cariño de sus fans le ha ayudado a salir adelante. “Ustedes me dan la energía que ningún doctor puede hacer. Gracias por estar aquí, por gritarme, por darme tanto amor”.

Belinda recibió los aplausos del público de Guadalajara que se entregó al show de la famosa que a lo largo de su concierto interpretó 25 temas que recorren los éxitos de su carrera.

Ante un lleno total, Belinda dio un espectáculo de pop y corridos. El concierto arrancó con tres grandes clásicos: “Ángel”, “Bella traición” y “Muriendo lento”.

El momento más emotivo del concierto fue cuando Belinda cantó “Luz sin gravedad”, canción de su álbum Utopía del 2007, que provocó las lágrimas de la famosa.