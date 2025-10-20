Suscríbete
Entretenimiento

Belinda revela que fue hospitalizada de emergencia

Con una rodillera visible en su pierna izquierda, la cantante explicó que atraviesa un momento complicado de salud

October 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
belinda

.

Instagram

“He pasado un mes muy difícil, he estado en el hospital, me da mucho miedo operarme la rodilla”, confesó la artista que ofreció un concierto en el foto de las Fiestas de Octubre.

Durante el show, Belinda compartió que su lesión en la rodilla le ha provocado dolor y limitación en el movimiento. Sin embargo, la intérprete mencionó que el cariño de sus fans le ha ayudado a salir adelante. “Ustedes me dan la energía que ningún doctor puede hacer. Gracias por estar aquí, por gritarme, por darme tanto amor”.

Seguir leyendo....
paris-jackson-recibe-dinero-de-fortuna-de-su-padre-michael-jackson.jpg
Entretenimiento
Paris Jackson recibió millones de dólares de la fortuna de su padre Michael Jackson
October 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
diane-keaton-actriz-de-que-murio.jpeg
Entretenimiento
Familia de Diane Keaton revela la causa de muerte de la actriz
October 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
La transformación de Lindsay Lohan
Entretenimiento
El misterio del rejuvenecimiento en Hollywood, los artistas que se ven más jóvenes que nunca
October 15, 2025
 · 
Tania Franco

Belinda recibió los aplausos del público de Guadalajara que se entregó al show de la famosa que a lo largo de su concierto interpretó 25 temas que recorren los éxitos de su carrera.

Ante un lleno total, Belinda dio un espectáculo de pop y corridos. El concierto arrancó con tres grandes clásicos: “Ángel”, “Bella traición” y “Muriendo lento”.

El momento más emotivo del concierto fue cuando Belinda cantó “Luz sin gravedad”, canción de su álbum Utopía del 2007, que provocó las lágrimas de la famosa.

belinda
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
shakira-jennifer-lopez-super-bowl.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Lopez rompe el silencio sobre si tuvo conflicto con Shakira en el show del Super Bowl
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kevin-federline-britney-spears-polemica.jpeg
Entretenimiento
Britney Spears se defiende de las polémicas acusaciones de su exesposo Kevin Federline
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jennifer-lopez-ojani-noa-relacion.jpeg
Entretenimiento
Ex de Jennifer Lopez la acusa de infidelidad tras decir que nadie la ha amado de verdad
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
El tenso momento de Ben Affleck y Jennifer Lopez en la alfombra roja de Kiss of the Spider Woman
Entretenimiento
Captan en video a Ben Affleck discutiendo con Jennifer Lopez en una alfombra roja
October 19, 2025
 · 
Tania Franco
shakira-aniversario-albumes-sporjpg
Entretenimiento
Shakira prepara sorpresa en Spotify por aniversario de “Pies descalzos” y “Fijación Oral”
Se cumplen 30 años de los álbumes de la colombiana, y para celebrar lanzará una versión en vivo de sus mayores éxitos de ambos discos con nuevos arreglos
October 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
academy-museum-gala-looks.jpeg
Entretenimiento
Los mejores looks de la alfombra de la Academy Museum Gala 2025
La velada en Los Ángeles vio desfilar a celebridades como Kim Kardashian, Kendall Jenner, Jenna Ortega, Selena Gomez y más
October 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
secuela-telefono-negro-2.jpeg
Entretenimiento
La secuela de “Teléfono negro 2" alcanza el primer puesto en taquilla
La cinta continúa la historia cuatro años después de los acontecimientos que marcaron la vida de Finney Blake
October 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kim-kardashian-academy-museum-gala.jpeg
Entretenimiento
Por qué Kim Kardashian se cubrió el rostro en la Academy Museum Gala 2025
La socialité estadounidense acaparó las miradas en la alfombra de la gala por el atuendo que eligió
October 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Selena Gomez borra una historia sobre Hailey Bieber y enciende las redes
Entretenimiento
Selena Gomez borra una historia sobre Hailey Bieber y enciende las redes
La cantante eliminó la story en menos de un minuto, pero los fans ya lo habían capturado y lo relacionan con Hailey Bieber
October 18, 2025
 · 
Tania Franco