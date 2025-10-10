Suscríbete
Personalidades

La venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025

El Comité Nobel Noruego anunció hoy en Oslo que la venezolana fue galardonada con el premio por su defensa de los derechos democráticos y su liderazgo pacífico frente al régimen de Nicolás Maduro

October 10, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
maria-corina-premio-nobel-de-la-paz.jpeg

Minutos antes de que el Comité hiciera pública la noticia, Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Noruego del Nobel, la contactó personalmente para informarle del reconocimiento por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por una transición justa y pacífica hacia la democracia”.

La líder opositora del régimen de Maduro en Venezuela, María Corina Machado recibió la noticia entre lágrimas y dijo, “Dios mío... no tengo palabras”.

El jurado destacó su papel durante las elecciones de julio de 2024, cuando denunció fraude tras un conteo paralelo que daba la victoria a la oposición. Aquella denuncia desató protestas, persecuciones y más de 1.800 detenciones, según la ONG Foro Penal.

Machado construyó uno de los movimientos políticos más importantes de Venezuela. Tiene 58 años, estudió ingeniería y finanzas, y más tarde trabajó para la empresa familiar, Sivensa.

En 1992, creó la Fundación Atenea, que ayuda a niños que viven en la pobreza en Caracas. Una década más tarde, se convirtió en activista política y fue una de las fundadoras de Súmate, un grupo de defensa de los derechos de los votantes que lideró un intento fallido de revocar a Hugo Chávez, fundador del movimiento socialista moderno del país y predecesor de Maduro.

En 2010, se incorporó a la Asamblea Nacional en 2010, tras obtener un número récord de votos. Dirige el partido de la posición Vente Venezuela, y en 2023 anunció su candidatura a la presidencia en las elecciones de 2024.

Premio Nobel de la Paz
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
barron-trump-donald-trump-1200x675.jpg
Personalidades
Así ha logrado Barron Trump superar la fortuna de su madre Melania Trump
October 05, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
rafa-nadal-honoris-causa.jpeg
Personalidades
Rafa Nadal se convierte en el primer deportista investido doctor “honoris causa”
October 04, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
barron-trump-donald-trump-1200x675.jpg
Personalidades
Barron Trump, hijo de Donald Trump tuvo una romántica cita en la Trump Tower
October 02, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
jane-goodall.jpeg
Personalidades
Murió Jane Goodall, etóloga experta mundial en chimpancés
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
donald-trump-kai-nieta-marca-de-ropa.jpeg
Personalidades
Kai, nieta de Donald Trump usa la Casa Blanca para lanzar su marca de ropa
Kai Trump presentó su nueva línea de moda desde uno de los salones principales de la Casa Blanca, aprovechando la ubicación para generar impacto mediático
October 01, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
lewis-hamilton-murio-roscoe.jpeg
Personalidades
Lewis Hamilton anuncia el fallecimiento de Roscoe, su perrito bulldog
Desde hace unos días, el piloto dio a conocer que su mejor amigo enfrentaba una delicada situación de salud
September 29, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
1-VF.jpg
Personalidades
El premiado chef Jorge Vallejo se une al aclamado grupo de chefs de Hublot
Hublot anunció al nuevo integrante de la familia de Amigos de la Maison en su pilar gastronómico
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
carla-bruni-esposo.jpeg
Personalidades
Por qué fue condenado Nicolas Sarkozy, esposo de Carla Bruni
El expresidente de Francia enfrenta cargos por la financiación ilegal de su campaña presidencial
September 27, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Jeff Bezos, Steve Jobs y Larry Ellison son adoptados
Personalidades
El dato que pocos saben sobre Steve Jobs, Jeff Bezos y Larry Ellison
La historia desconocida detrás de los fundadores de Apple, Amazon y Oracle, antes del éxito y las fortunas, la infancia de los tres fue marcada por la adopción
September 27, 2025
 · 
Tania Franco