Murió Jane Goodall, etóloga experta mundial en chimpancés

Este miércoles se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Jane Goodall, quien afirman que murió por causas naturales mientras se encontraba en California, en el marco de una gira de conferencias en Estados Unidos.

La etóloga británica fue la investigadora más famosa por sus documentales por los primates en vida silvestre. Fue referenciada en Los Simpson y más programas de la cultura popular.

Las observaciones iniciales sobre el comportamiento de los chimpancés de la primatóloga y antropóloga inglesa, revolucionaron no solo la comprensión científica de las capacidades y la vida interior de los primates, sino también las nociones arraigadas sobre lo que significa ser humano.

La científica y activista revolucionó la ciencia al descubrir que los chimpancés usan herramientas y sienten emociones. En sus investigaciones en Tanzania, convivía con ellos, imitaba su comportamiento y compartía alimentos. Desde niña nació con un profundo amor por los animales y viajó por primera vez a África en los años 50.