El dato que pocos saben sobre Steve Jobs, Jeff Bezos y Larry Ellison

Cuando pensamos en Apple, Amazon y Oracle, solemos imaginar innovación, tecnología de punta y miles de millones de dólares en facturación anual. Pero detrás de estos gigantes hay historias humanas igualmente poderosas. Steve Jobs, Jeff Bezos y Larry Ellison, fundadores y líderes de estas empresas, comparten un origen sorprendente: los tres fueron adoptados.

Jeff Bezos

Miguel Ángel Bezos, conocido cariñosamente como “Mike”, llegó a Estados Unidos siendo apenas un adolescente, como parte de la Operación Pedro Pan, un programa que entre los años 60 trasladó a más de 14,000 niños cubanos cuyos padres temían por su futuro bajo el nuevo régimen de Fidel Castro.

Su familia decidió enviarlo al extranjero. Aquella decisión, cargada de incertidumbre y dolor, marcó el inicio de una vida nueva en la que Miguel no solo se abrió camino en un país desconocido, sino que años después brindaría a Jeff Bezos el apoyo y la estabilidad que lo impulsaron a convertirse en el visionario fundador de Amazon.

Jamie McCarthy/WireImage

Steve Jobs

Steve Jobs fue adoptado de recién nacido por Paul y Clara Jobs en California. Paul Jobs, su padre adoptivo, trabajaba como mecánico y carpintero, y le enseñó desde pequeño la importancia de cuidar los detalles incluso en lo que no se ve.

Una de las anécdotas más citadas es cuando construían una valla y Paul le explicó que la parte trasera debía ser tan sólida y bien hecha como la delantera, aunque nadie la mirara. Esa forma de pensar influyó en Steve Jobs y más tarde en la filosofía de Apple, donde insistía en la calidad y el diseño interno de los productos tanto como en su apariencia exterior.

Michael L Abramson/Getty Images

Larry Ellison

Larry Ellison nació en Nueva York en 1944. Su madre biológica, que no podía criarlo, lo entregó en adopción a su tía Lillian Spellman Ellison y a su esposo, quienes lo criaron en Chicago. Creció en un entorno modesto y estudió en varias universidades sin terminar un título.

Tras la muerte de su madre adoptiva abandonó definitivamente sus estudios y comenzó a trabajar en empresas tecnológicas. En 1977 cofundó Software Development Laboratories, que más tarde se convertiría en Oracle Corporation, empresa dedicada al desarrollo de bases de datos y software empresarial que lo convirtió en uno de los empresarios más ricos del mundo.

Justin Sullivan/Getty Images

Las historias de Jeff Bezos, Steve Jobs y Larry Ellison muestran que la adopción puede ser el punto de partida de trayectorias extraordinarias. Cada uno, desde contextos distintos, encontró en su familia adoptiva apoyo, valores y la oportunidad de desarrollar su talento.

Sus vidas evidencian que detrás de las empresas más poderosas del mundo hay historias humanas complejas, llenas de resiliencia y aprendizajes, que recuerdan que el origen no determina el destino y que las circunstancias pueden transformarse en fuerza para crear algo trascendente.