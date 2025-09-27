El dato que pocos saben sobre Steve Jobs, Jeff Bezos y Larry Ellison

Cuando pensamos en Apple, Amazon y Oracle, solemos imaginar innovación, tecnología de punta y miles de millones de dólares en facturación anual. Pero detrás de estos gigantes hay historias humanas igualmente poderosas. Steve Jobs, Jeff Bezos y Larry Ellison, fundadores y líderes de estas empresas, comparten un origen sorprendente: los tres fueron adoptados.
Jeff Bezos
Miguel Ángel Bezos, conocido cariñosamente como “Mike”, llegó a Estados Unidos siendo apenas un adolescente, como parte de la Operación Pedro Pan, un programa que entre los años 60 trasladó a más de 14,000 niños cubanos cuyos padres temían por su futuro bajo el nuevo régimen de Fidel Castro.
Su familia decidió enviarlo al extranjero. Aquella decisión, cargada de incertidumbre y dolor, marcó el inicio de una vida nueva en la que Miguel no solo se abrió camino en un país desconocido, sino que años después brindaría a Jeff Bezos el apoyo y la estabilidad que lo impulsaron a convertirse en el visionario fundador de Amazon.
Steve Jobs
Steve Jobs fue adoptado de recién nacido por Paul y Clara Jobs en California. Paul Jobs, su padre adoptivo, trabajaba como mecánico y carpintero, y le enseñó desde pequeño la importancia de cuidar los detalles incluso en lo que no se ve.
Una de las anécdotas más citadas es cuando construían una valla y Paul le explicó que la parte trasera debía ser tan sólida y bien hecha como la delantera, aunque nadie la mirara. Esa forma de pensar influyó en Steve Jobs y más tarde en la filosofía de Apple, donde insistía en la calidad y el diseño interno de los productos tanto como en su apariencia exterior.
Larry Ellison
Larry Ellison nació en Nueva York en 1944. Su madre biológica, que no podía criarlo, lo entregó en adopción a su tía Lillian Spellman Ellison y a su esposo, quienes lo criaron en Chicago. Creció en un entorno modesto y estudió en varias universidades sin terminar un título.
Tras la muerte de su madre adoptiva abandonó definitivamente sus estudios y comenzó a trabajar en empresas tecnológicas. En 1977 cofundó Software Development Laboratories, que más tarde se convertiría en Oracle Corporation, empresa dedicada al desarrollo de bases de datos y software empresarial que lo convirtió en uno de los empresarios más ricos del mundo.
Las historias de Jeff Bezos, Steve Jobs y Larry Ellison muestran que la adopción puede ser el punto de partida de trayectorias extraordinarias. Cada uno, desde contextos distintos, encontró en su familia adoptiva apoyo, valores y la oportunidad de desarrollar su talento.
Sus vidas evidencian que detrás de las empresas más poderosas del mundo hay historias humanas complejas, llenas de resiliencia y aprendizajes, que recuerdan que el origen no determina el destino y que las circunstancias pueden transformarse en fuerza para crear algo trascendente.