El destino favorito de Bono de U2 en Canadá

Recomendaciones de un canadiense. Tuvimos una entrevista a distancia con un nativo, que no hacía más que hablar maravillas de su hogar. Mont Tremblant es un pueblo peatonal, muy seguro y todo se hace a pie, un cuento de hadas que podrás explorar en cada rincón, nos contó Alex Caron.

El refugio de las celebridades

Alex nos contó que Mont Tremblant ha recibido a visitantes de la talla de Bono de U2, Aston Martin de la F1 y hasta miembros de la realeza de Arabia Saudita.

Walter Bibikow/Getty Images

Este rincón escondido en las montañas Laurentinas, al norte de Montreal. Tiene un aire europeo, calles empedradas, fachadas coloridas y aroma a chocolate caliente, es el refugio invernal preferido de los locales… y también de las estrellas.

¿Viaje de lujo?

El pueblo cuenta con hoteles icónicos como el Fairmont Tremblant y el Westin Resort & Spa, para los más exigentes, también hay traslados en helicóptero, aeropuerto privado y experiencias de montaña personalizadas.

Aquí la gente viene a comer bien, a esquiar y a disfrutar de la paz. Estamos muy cerca de Montreal, la capital gastronómica de Canadá, y eso se refleja en nuestros restaurantes. Alex Caron.

Desde cenas con vista a los pinos nevados hasta caminatas nocturnas bajo un cielo cubierto de estrellas, Tremblant ofrece lujo sin pretensiones: el tipo de lujo que Bono aprecia, donde el verdadero privilegio es el silencio y el paisaje.

Caminata bajo las estrellas

Una de las experiencias más populares es una caminata nocturna por la montaña bajo un cielo completamente estrellado.

Tomamos la última góndola del día hasta la cima de la montaña, y con una guía comenzamos a caminar por el bosque. Al final del sendero, llegamos a una pequeña cabaña sin electricidad, donde se sirve una cena tipo fondue con vino, queso y, para cerrar, una fondue de chocolate. Alex Caron.

¿Por qué es un destino popular para los famosos?

La cultura canadiense es conocida por su amabilidad y discreción, a diferencia del público mexicano que es distinguido por su pasión y fanatismo profundo ante la cultura popular, en Canadá la población es relajada y desinteresada por la farándula.