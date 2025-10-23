Serena Williams baila al ritmo de las gaitas para recibir el Premio Princesa de Asturias

La tenista estadounidense Serena Williams llegó a Oviedo luciendo un vestido de Magda Butrym con el que bailó el son de las gaitas.

Los reyes Felipe y Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, presidirán la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, mientras los galardonados ya empiezan a llegar al hotel Reconquista.

Esta tarde arrancan los actos con el tradicional concierto, la noche previa en la que veremos junta a la familia real española. Mientras este momento llega, los premiados llegan a la ciudad.

Serena bailó al son de las gaitas que le esperaban en la escalinata del hotel. Muy animada y llevando el ritmo que marcaban los tambores, la tenista mostró su felicidad ante el premio que va a recibir de manos de la princesa Leonor.

Con 23 títulos de Grand Slam individuales y 14 en dobles, y cuatro oros olímpicos en su haber, Serena es considerada la mejor tenista de la historia.

Este viernes 24 de octubre. veremos desfilar a la estadounidense por las puertas del Teatro Campoamor. Mientras tanto, este jueves, Serena Williams ha posado en el hotel Reconquista enfundada en un diseño drapeado de la firma Magda Butrym.

Valorado en 2.700 euros, es un modelo de largo midi confeccionado en un tejido elástico de color marrón caramelo. Partiendo de un escote cerrado, el vestido presenta una especie de capa cruzada en la parte superior de donde brotan las mangas, muy largas y ceñidas.

Serena complementó su look con unos zapatos de salón, y apostó por un beauty look con el pelo suelto y maquillaje natural. También incorporó unos pendientes en forma de lágrima.