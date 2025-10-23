Suscríbete
Personalidades

Serena Williams baila al ritmo de las gaitas para recibir el Premio Princesa de Asturias

La tenista acudió a Oviedo para recoger el premio Princesa de Asturias de los Deportes

October 23, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
serena-williams-premio-princesa-de-asturias.jpeg

La tenista estadounidense Serena Williams llegó a Oviedo luciendo un vestido de Magda Butrym con el que bailó el son de las gaitas.

Los reyes Felipe y Letizia, y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, presidirán la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, mientras los galardonados ya empiezan a llegar al hotel Reconquista.

Esta tarde arrancan los actos con el tradicional concierto, la noche previa en la que veremos junta a la familia real española. Mientras este momento llega, los premiados llegan a la ciudad.

Serena bailó al son de las gaitas que le esperaban en la escalinata del hotel. Muy animada y llevando el ritmo que marcaban los tambores, la tenista mostró su felicidad ante el premio que va a recibir de manos de la princesa Leonor.

Con 23 títulos de Grand Slam individuales y 14 en dobles, y cuatro oros olímpicos en su haber, Serena es considerada la mejor tenista de la historia.

Este viernes 24 de octubre. veremos desfilar a la estadounidense por las puertas del Teatro Campoamor. Mientras tanto, este jueves, Serena Williams ha posado en el hotel Reconquista enfundada en un diseño drapeado de la firma Magda Butrym.

Valorado en 2.700 euros, es un modelo de largo midi confeccionado en un tejido elástico de color marrón caramelo. Partiendo de un escote cerrado, el vestido presenta una especie de capa cruzada en la parte superior de donde brotan las mangas, muy largas y ceñidas.

Serena complementó su look con unos zapatos de salón, y apostó por un beauty look con el pelo suelto y maquillaje natural. También incorporó unos pendientes en forma de lágrima.

Serena Williams
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
novia-de-charles-leclercjpeg
Personalidades
Ella es la guapa novia mexicana del piloto Charles Leclerc
October 22, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
primera-ministra-japon.jpeg
Personalidades
Sanae Takaichi hace historia como la primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra de Japón
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
nicolas-zarkozy-carla-bruni.jpeg
Personalidades
Nicolas Sarkozy, esposo de Carla Bruni ingresa a prisión para cumplir condena de 5 años
October 21, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
R4.JPG
Personalidades
Livia Daniela Vargas Velasco: la diseñadora mexicana que convirtió una idea universitaria en un taller de éxito
October 20, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
javier-camarena-caras-casa-colibri-gala.jpeg
Personalidades
Javier Camarena se une a la causa de Gala Casa Colibrí 2025
Platicamos con el reconocido tenor mexicano y con Mariana Hernández, fundadora de la Asociación Antes de Partir
October 16, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
sophie gregoire justin trudeai
Personalidades
Sophie Grégoire, exesposa de Justin Trudeau comparte reflexión sobre el amor
Luego de que salieran a la luz las fotos que confirmarían el romance entre Justin Trudeau y Katy Perry, la madre de los hijos del ex primer ministro canadiense se pronunció
October 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
pepe-soho-entrevista-caras.jpeg
Personalidades
La entrevista que Pepe Soho concedió a CARAS en 2021
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
pepe-soho-murio.jpeg
Personalidades
De qué murió Pepe Soho, fotógrafo mexicano y fundador de Mystika
A los 53 años falleció el fundador del primer museo inmersivo en Tulum
October 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
maria-corina-premio-nobel-de-la-paz.jpeg
Personalidades
La venezolana María Corina Machado gana el Premio Nobel de la Paz 2025
El Comité Nobel Noruego anunció hoy en Oslo que la venezolana fue galardonada con el premio por su defensa de los derechos democráticos y su liderazgo pacífico frente al régimen de Nicolás Maduro
October 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez