Isabel Preysler revela qué dicen las cartas que le envió Mario Vargas Llosa

La autobiografía de Isabel Preysler está dando de qué hablar, debido a que presenta aspectos importantes de su historia de vida narrada en primera persona.

Isabel abrió su corazón y compartió las cartas que le enviaba escritas a puño y letra su última pareja, el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa.

Preysler declaró que este libro lo empezó a hacer antes de que el escritor peruano falleciera el pasado mes de abril. El último capítulo de su obra recibe el nombre de Desmentidos y cartas de amor, donde habla de su relación con Vargas Llosa.

“Conocí a Mario y a Patricia (su exesposa y madre de sus hijos) en St. Louis en 1986. En aquel momento yo trabajaba haciendo entrevistas a personajes importantes y él, muy amablemente, me concedió la suya. A partir de ese momento, los cuatro (con Miguel Boyer) nos hicimos amigos y nos vimos con cierta asiduidad”, relató sobre cómo conoció a Mario.

Isabel contó que años más tarde comenzaron su romance, en 2015 se besaron por primera vez. “A la salida de la fiesta, me besó con el ascensor. Ahí empezó todo. Conviví con él casi ocho años y pude conocer su parte más humana, más cotidiana, la del día a día, su verdadera personalidad, muy compleja, con aspectos que mucha gente ignora porque conseguía ocultarlos. Cuando pienso en él, solo quiero recordar nuestras épocas buenas, llenas de felicidad y risas”.

“Pertenecíamos a mundos diferentes, pero tengo que desmentir rotundamente que él se sintiera desgraciado con el mío. Es imposible ocultar la infelicidad durante tantos años. Como se puede comprobar al leer muchas cartas que me escribió a lo largo de nuestra relación, algunas de las cuales he decidido hacer públicas en mis memorias. Otras, las más íntimas y cariñosas, las guardo para mí”, añadió.

En total, en la autobiografía Isabel Preysler recopila ocho cuartas, cuatro que recibió al principio de su historia de amor y otras cuatro que corresponden a los últimos años.

La primera corresponde al 21 de marzo de 2015, cuando Isabel Preysler estaba de viaje en México. “Procuraré llamarte en el día para darte la bienvenida al nuevo mundo, y sobre todo, saber que no hemos perdido el contacto. Una de mis pesadillas desde hace algún tiempo, es precisamente esa: que quedemos desconectados y no sepa dónde y cómo encontrarte... te echo mucho de menos y pienso todo el día en la felicidad que será volver a verte. Nunca imaginé que me harías tanta falta, que, en tan poco tiempo, te hubieras vuelto alguien tan imprescindible y querido en mi vida... te quiero mucho y te mando muchos besos y palabras bonitas para esas orejitas que parecen dos signos perfectos de interrogación”.

En febrero de 2022, Llosa escribía su última carta de aniversario, “somos felices hasta donde la felicidad es posible en esta vida y creo que lo seremos los años que nos faltan por vivir. Lo único que tengo claro para este incierto futuro es que quiero pasarlo contigo, a rtu lado, queriéndote cada día más. Siento que las fuerzas me van abandonando poquito a poco, pero espero que no se vayan del todo”.

En la última carta de Vargas Llosa, también se incluye otra de Isabel Preysler con la que puso fin a su relación de ocho años. “Después de unos años en los que hemos sido muy felices, la situación entre nosotros se ha ido deteriorando. Estarás de acuerdo conmigo en que nuestra relación no se parece en nada a la que teníamos al principio. Hemos perdido la ilusión, complicidad, alegría y se ha hecho más difícil la comunicación entre nosotros. Y como, afortunadamente, no estamos casados porque no acepté tus proposiciones durante el tiempo de felicidad, ni tenemos hijos ni intereses en común que nos obliguen a permanecer juntos cuando ya no estamos bien el uno con el otro. Lo mejor es que demos por terminada esta relación ya cargada de costumbre y de rutina”.

Preysler relató una escena de celos de su hasta entonces pareja durante un evento público y expresó, “lo que de verdad hace imposible la convivencia es la mala educación y tú estás muy mal educado. Por favor, manda a alguien a recoger todas tus cosas”.