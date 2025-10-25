¡Ellas dominan el paddock! Las mujeres que aceleran los corazones de la F1

La fiebre por los pilotos de la Fórmula 1 está a tope con la llegada del Gran Premio de México. Esta carrera no solo despierta la curiosidad por el podio, sino que por su vida amorosa.

Desde modelos internacionales hasta periodistas, empresarias e influencers, ellas forman parte del universo más exclusivo del automovilismo y le aportan un toque de sofisticación a cada Gran Premio.

Alexandra Saint Mleux & Charles Leclerc

Amante del arte y la moda, Alexandra Saint Mleux se ha convertido en un referente de estilo. Su relación con el piloto monegasco Charles Leclerc destaca por su discreción y complicidad, siempre presente en los circuitos más importantes del calendario.

Hector Vivas/Getty Images

Kelly Piquet & Max Verstappen

Hija del histórico Nelson Piquet, la modelo e influencer Kelly Piquet representa la elegancia brasileña en los paddocks. Su presencia junto al tricampeón Max Verstappen es símbolo de una pareja poderosa que combina éxito, herencia deportiva y glamour.

Mark Thompson/Getty Images

Rebecca Donaldson & Carlos Sainz Jr.

Escocesa y modelo internacional, Rebecca Donaldson ha conquistado tanto las pasarelas como los circuitos. Su estilo minimalista y sofisticado combina perfectamente con la personalidad reservada del piloto español Carlos Sainz Jr.

Peter Fox/Getty Images

Margarida Corceiro & Lando Norris

Actriz y modelo portuguesa, Margarida Corceiro es sinónimo de juventud y frescura. Su relación con Lando Norris ha llamado la atención por su espontaneidad y naturalidad, reflejando una pareja moderna en medio de la exigencia del automovilismo.

Kym Illman/Getty Images

Carmen Montero Mundt & George Russell

Financiera y analista de inversiones, Carmen Montero Mundt combina inteligencia y elegancia con una carrera sólida fuera del deporte. Su historia junto al piloto británico George Russell demuestra que detrás del glamour también hay disciplina y estabilidad.

Kym Illman/Getty Images

Eglė Ruškytė & Nico Hülkenberg

Diseñadora de moda y madre. Es habitual verla junto a su hija alentando a Nico Hülkenberg, reflejando la faceta más cálida y familiar del paddock.

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Flavy Barla & Esteban Ocon

Estudiante de medicina, Flavy Barla mantiene una vida alejada de los reflectores, pero su presencia junto al piloto francés Esteban Ocon muestra la cara más real y sencilla del amor en la F1.

Mike Coppola/Getty Images for Warner Bros. Pictures

Melissa Jiménez & Fernando Alonso

Periodista deportiva española con años de experiencia cubriendo la F1, Melissa Jiménez conoce la pista tanto como los pilotos. Su relación con Fernando Alonso une dos pasiones: la comunicación y la velocidad, desde una perspectiva madura y auténtica.

Kym Illman/Getty Images

En un mundo dominado por la velocidad, estas mujeres representan una fuerza distinta. Cada una brilla con luz propia, demostrando que la Fórmula 1 no solo vive de motores, sino también de historias de amor, inspiración y poder femenino.