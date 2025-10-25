Suscríbete
Entretenimiento

¡Ellas dominan el paddock! Las mujeres que aceleran los corazones de la F1

Conoce a las mujeres que comparten la vida y el corazón de los grandes nombres del automovilismo.

October 25, 2025 • 
Tania Franco
Las parejas amorosas de los pilotos de la F1

Song Haiyuan/MB Media/Getty Images

La fiebre por los pilotos de la Fórmula 1 está a tope con la llegada del Gran Premio de México. Esta carrera no solo despierta la curiosidad por el podio, sino que por su vida amorosa.

Desde modelos internacionales hasta periodistas, empresarias e influencers, ellas forman parte del universo más exclusivo del automovilismo y le aportan un toque de sofisticación a cada Gran Premio.

Alexandra Saint Mleux & Charles Leclerc

Amante del arte y la moda, Alexandra Saint Mleux se ha convertido en un referente de estilo. Su relación con el piloto monegasco Charles Leclerc destaca por su discreción y complicidad, siempre presente en los circuitos más importantes del calendario.

Parejas de los pilotos de la F1

Hector Vivas/Getty Images

Kelly Piquet & Max Verstappen

Hija del histórico Nelson Piquet, la modelo e influencer Kelly Piquet representa la elegancia brasileña en los paddocks. Su presencia junto al tricampeón Max Verstappen es símbolo de una pareja poderosa que combina éxito, herencia deportiva y glamour.

Kelly Piquet — Max Verstappen

Mark Thompson/Getty Images

Rebecca Donaldson & Carlos Sainz Jr.

Escocesa y modelo internacional, Rebecca Donaldson ha conquistado tanto las pasarelas como los circuitos. Su estilo minimalista y sofisticado combina perfectamente con la personalidad reservada del piloto español Carlos Sainz Jr.

Rebecca Donaldson y Carlos Sainz Jr.

Peter Fox/Getty Images

Margarida Corceiro & Lando Norris

Actriz y modelo portuguesa, Margarida Corceiro es sinónimo de juventud y frescura. Su relación con Lando Norris ha llamado la atención por su espontaneidad y naturalidad, reflejando una pareja moderna en medio de la exigencia del automovilismo.

Margarida Corceiro & Lando Norris

Kym Illman/Getty Images

Carmen Montero Mundt & George Russell

Financiera y analista de inversiones, Carmen Montero Mundt combina inteligencia y elegancia con una carrera sólida fuera del deporte. Su historia junto al piloto británico George Russell demuestra que detrás del glamour también hay disciplina y estabilidad.

Carmen Montero Mundt & George Russell

Kym Illman/Getty Images

Eglė Ruškytė & Nico Hülkenberg

Diseñadora de moda y madre. Es habitual verla junto a su hija alentando a Nico Hülkenberg, reflejando la faceta más cálida y familiar del paddock.

Eglė Ruškytė & Nico Hülkenberg

Dimitrios Kambouris/Getty Images

Flavy Barla & Esteban Ocon

Estudiante de medicina, Flavy Barla mantiene una vida alejada de los reflectores, pero su presencia junto al piloto francés Esteban Ocon muestra la cara más real y sencilla del amor en la F1.

Flavy Barla & Esteban Ocon

Mike Coppola/Getty Images for Warner Bros. Pictures

Melissa Jiménez & Fernando Alonso

Periodista deportiva española con años de experiencia cubriendo la F1, Melissa Jiménez conoce la pista tanto como los pilotos. Su relación con Fernando Alonso une dos pasiones: la comunicación y la velocidad, desde una perspectiva madura y auténtica.

Melissa Jiménez & Fernando Alonso (Aston Martin)

Kym Illman/Getty Images

En un mundo dominado por la velocidad, estas mujeres representan una fuerza distinta. Cada una brilla con luz propia, demostrando que la Fórmula 1 no solo vive de motores, sino también de historias de amor, inspiración y poder femenino.

F1 Charles Leclerc Carlos Sainz Max Verstappen
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
johnny-depp-un-cuento-de-navidad.jpg
Entretenimiento
Johnny Depp regresará a Hollywood con “Un cuento de Navidad”
October 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bad-bunny-premios-billboard.jpeg
Entretenimiento
Bad Bunny domina los Premios Billboard de la Música Latina 2025 al recibir 11 estatuillas
October 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
john-lennon-asesinojpg
Entretenimiento
El asesino de John Lennon revela por qué le disparó al famoso artista
October 24, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift revela por qué Ed Sheeran no fue invitado a su boda
Entretenimiento
Taylor Swift revela por qué Ed Sheeran no fue invitado a su boda
October 23, 2025
 · 
Tania Franco
BRITNEY-SPEARS-RELACION-JUSTIN-TIMBERLAKE.jpg
Entretenimiento
Justin Timberlake respalda a Britney Spears tras declaraciones de Kevin Federline
A pesar de las diferencias que tuvieron en el pasado, el cantante siente empatía por la “princesa del pop”, reveló una fuente
October 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Kevin Jonas se sincera sobre la etapa en que la iglesia le dio la espalda a su familia
Entretenimiento
Kevin Jonas se sincera sobre la etapa en que la iglesia le dio la espalda a su familia
El músico recordó uno de los momentos más difíciles en los inicios de los Jonas Brothers
October 23, 2025
 · 
Tania Franco
North West sorprende con su nueva apariencia y desata críticas en redes sociales
Entretenimiento
North West sorprende con su nueva apariencia y desata críticas en redes sociales
La hija de 12 años de Kim Kardashian y Kanye West volvió a ser tema viral y su madre no tardó en defenderla
October 23, 2025
 · 
Tania Franco
shakira-ed-sheeranjpeg
Entretenimiento
Shakira y Ed Sheeran protagonizan la nueva versión de “Hips Don’t Lie”
La artista colombiana celebró los aniversarios de sus discos “Pies Descalzos” y “Fijación Oral” con cuatro canciones de los dos álbumes
October 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
soda-stereo-conciertos-mexico.jpeg
Entretenimiento
Soda Stereo anuncia conciertos en México con voz de Cerati recreada digitalmente
La banda de rock argentina anunció su regreso con nueva gira
October 23, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez