¿Gourmet o gentrificación? La polémica detrás del Combo Godín de Cinépolis

Cinépolis decidió romper la rutina con el lanzamiento del Combo Godín, un paquete especial que por primera vez incluye tacos de canasta en su menú de dulcería. La idea forma parte de la campaña por el estreno de “Mirreyes vs Godínez 3: Las Vegas” y busca rendir homenaje a los trabajadores de oficina que recurren a este clásico para sobrevivir la jornada laboral.

El combo, disponible solo en Perisur, Fórum Buenavista y Parque Las Antenas, incluye 4 tacos de canasta y un refresco jumbo por $105 pesos.

¿Gourmet o gentrificación?

Las redes no tardaron en opinar: algunos celebraron la llegada de un antojo tradicional al cine, otros cuestionaron la porción.

No faltaron quienes acusaron a la cadena de “gentrificar” el taco de canasta, símbolo de la gastronomía callejera mexicana, famoso por su bajo precio y venta en entornos informales.

Polémico o no, el Combo Godín logró lo que toda campaña quiere: volverse tema de conversación. Y aunque algunos no perdonan el precio, otros ya sueñan con ver más antojos callejeros conquistando la dulcería del cine.