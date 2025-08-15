Suscríbete
Entretenimiento

¿Gourmet o gentrificación? La polémica detrás del Combo Godín de Cinépolis

Cinépolis sorprende con un combo inspirado en la cultura godín, llevando los tacos de canasta a la pantalla grande, por un precio que ofendió a más de uno...

August 15, 2025 • 
Tania Franco
Tacos de canasta - polémica cinepolis

Danielle Wood/Getty Images/Image Source

Cinépolis decidió romper la rutina con el lanzamiento del Combo Godín, un paquete especial que por primera vez incluye tacos de canasta en su menú de dulcería. La idea forma parte de la campaña por el estreno de “Mirreyes vs Godínez 3: Las Vegas” y busca rendir homenaje a los trabajadores de oficina que recurren a este clásico para sobrevivir la jornada laboral.

El combo, disponible solo en Perisur, Fórum Buenavista y Parque Las Antenas, incluye 4 tacos de canasta y un refresco jumbo por $105 pesos.

¿Gourmet o gentrificación?

Las redes no tardaron en opinar: algunos celebraron la llegada de un antojo tradicional al cine, otros cuestionaron la porción.

No faltaron quienes acusaron a la cadena de “gentrificar” el taco de canasta, símbolo de la gastronomía callejera mexicana, famoso por su bajo precio y venta en entornos informales.

Polémico o no, el Combo Godín logró lo que toda campaña quiere: volverse tema de conversación. Y aunque algunos no perdonan el precio, otros ya sueñan con ver más antojos callejeros conquistando la dulcería del cine.

Cine
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
Más contenido como este
Georgina-Rodríguez-cristiano-ronaldo-regalos-de-compromiso.jpg
Entretenimiento
Cristiano Ronaldo sorprende a Georgina Rodríguez con millonarios regalos por su compromiso
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mane-de-la-parra-ligia-uriarte-boda.jpeg
Entretenimiento
Mane de la Parra se casó con Ligia Uriarte; las románticas imágenes de su boda
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
murio-modelo-rusa.jpeg
Entretenimiento
Muere Miss Rusia 2017 en trágico accidente a pocos meses de casarse
August 15, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
marc anthony y dayanara torres
Entretenimiento
Dayanara Torres cuenta qué hará con el anillo de compromiso que le dio Marc Anthony
August 14, 2025
cazzu-nodal-jpg
Entretenimiento
Christian Nodal contó cómo fueron los últimos días que vivió con Cazzu
El cantante detalló cómo acabó su relación con la madre de su hija Inti
August 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Minnie West - hija de Amparo Serrano
Entretenimiento
El consejo de Natalia Téllez a Minnie West sobre el duelo de perder a una madre
Tras el video publicado por Minnie West sobre la vida después de que se muere tu mamá, la conductora Natalia Téllez le compartió un mensaje desde su propia experiencia con la pérdida
August 14, 2025
 · 
Tania Franco
jennifer-aniston-brad-pitt.jpeg
Entretenimiento
Jennifer Aniston rompe el silencio sobre lo duro que fue su divorcio con Brad Pitt
La famosa actriz dijo que este suceso le dejó secuelas emocionales
August 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Sarah Jessica Parker y Matthew Broderick son una de las parejas más longevas de Hollywood
Entretenimiento
Sarah Jessica Parker: la tragedia que marcó para siempre su vida junto a Matthew Broderick
Un accidente en los años 80, la presión mediática y relaciones pasadas marcaron el camino de la pareja hacia una vida lejos de los focos de Hollywood
August 14, 2025
 · 
Tania Franco
Belinda, Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar.jpg
Entretenimiento
Nodal confiesa que él terminó a Belinda y a Cazzu: “no es placentero decirlo, pero sí”
El intérprete de regional mexicano reconoció que él quien decidió poner fin a sus relaciones
August 14, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez