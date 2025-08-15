Suscríbete
Muere Miss Rusia 2017 en trágico accidente a pocos meses de casarse

A cuatro meses de haber celebrado su boda, Kseniya Alexandrova falleció en un accidente automovilístico

August 15, 2025 
Diana Laura Sánchez
La modelo iba en el asiento del copiloto cuando ocurrió la lamentable tragedia que le quitó la vida. De acuerdo con reportes, la reina de belleza murió a los 30 años tras permanecer hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos del Instituto de Investigación Skilofosovsky.

Según RG, el incidente ocurrió en la región de Tver. El vehículo en el que Alexandrova viajaba como copiloto, mientras su esposo conducía, colisionó con un alce que atravesó la carretera. El choque fue tan aparatoso que sufrió un traumatismo craneoencefálico.

La ex reina de belleza originaria de Moscú, tenía grandes sueños, entre ellos el de casarse y el pasado 22 de marzo había contraído matrimonio. Alexandrova comenzó su carrera como modelo a los 19 años con la agencia que dio a conocer la noticia de su deceso.

“Con profundo pesar anunciamos que nuestra colega y amiga, falleció anoche”, dice el comunicado donde la describen como “brillante, talentosa y extraordinariamente luminosa”.

“Ella sabía cómo inspirar, apoyar y brindar calor a quienes la rodeaban. Para nosotros siempre será un símbolo de belleza, bondad y fortaleza interior”, se lee en el mensaje sobre la modelo que se graduó en Finanzas en la Universidad Rusa de Economía Plejánov, y en 2021, concluyó sus estudios en la Universidad Pedagógica de Moscú y ejercía como piscóloga.

Cabe mencionar que en 2018 se relacionó sentimentalmente con el actor Eduardo Verástegui, con quien compartió grandes momentos como un viaje a Moscú en aquel año.

