Los problemas legales que ha enfrentado Drake Bell

Drake Bell acaparó los titulares de la prensa mexicana por las declaraciones que hizo Mariana Botas sobre él en las que refiere que tuvo un romántico encuentro con el famoso en un antro.

Molesto por lo mediático que se hizo el encuentro, el actor amenazó a la producción de interponer una demanda y ante esta situación, recordamos las veces que Drake Bell ha tenido problemas legales.

En 2010 fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en San Diego. Posteriormente, en 2015 fue detenido nuevamente y un año más tarde se declaró culpable y fue condenado a 96 horas de cárcel, cuatro años de libertad condicional y un programa de educación sobre alcohol, pero salió de prisión por buena conducta.

En 2021 fue arrestado en Ohio, bajo cargo de tentativa de poner en peligro a menores y difusión de material perjudicial para menores. La acusación apuntaba a que Bell mantuvo comunicación con una fan de 15 años, enviándole mensajes inapropiados antes de un concierto al que asistió.

Se declaró culpable de ambos cargos y fue sentenciado a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario, además se le impuso restricción de contacto con la víctima.

En 2024, se presentó como víctima en la serie documental Quiet on Set: The Dark Slide of Kids TV, donde reveló que fue abusado sexualmente a los 15 años por Brian Peck.

Por otro lado, Drake Bell enfrentó dificultades económicas varias veces, tras una bancarrota declarada en 2013, perdió su casa en California, embargada por deudas de 2.17 millones. En 2012, fue demandado por el productor John Fields por impago y un fallo judicial lo obligó a pagar una gran cantidad de dinero.

En 2020, su ex novia Melissa Lingafelt lo acusó públicamente de abuso físico y verbal durante su relación, aunque Bell lo negó.