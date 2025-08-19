Suscríbete
Camila Fernández lanza su nuevo disco “La Fernández”

La artista oriunda de Guadalajara estrena “La Loca Era Yo”, tema que apunta a convertirse en un nuevo clásico del regional mexicano.

August 19, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
camila-fernandez-nuevo-disco.jpeg

Camila Fernández lanza ‘La Fernández’, álbum que la reafirma como una de las voces más poderosas en la música mexicana contemporánea.

El disco incluye “La Loca Era Yo”, una dolorosa balada ranchera en la que Camila le canta a ese sujeto que la trató con frialdad y poco ánimo durante su relación, pero que ahora resulta (como canta en uno de los versos), ha cambiado hasta transformarse en un hombre admirable.

Acompañada por el característico sonido del mariachi, Camila Fernández nos regala otro himno de despecho, con el cual muchas mujeres (y varios hombres) podrán sentirse identificadas, pues es muy común la historia de la pareja que, tras dejarnos, decide hacer todo eso que no pudo (o no quería) hacer para salvar la relación.

De ahí que el video oficial de “La Loca Era Yo” nos lleve por un relato de transformación y venganza: mientras al inicio de la historia tenemos a Camila conduciendo un auto en pleno dolor, mientras la canción y el vehículo avanzan, ella se va cambiando tanto su atuendo como su actitud, hasta terminar totalmente empoderada frente a la casa de ese hombre que no supo valorarla y que ahora recibe los filosos versos de la canción.

Cabe destacar que además de esta canción y sencillos previos, ‘La Fernández’ aún cuenta con dos temas inéditos: “De Llorar Se Cansaron Mis Ojos”, donde el lamento se transforma en resignación, y “Lo Sabía”, una confesión de amor con toda la intensidad de la tradición ranchera.

Camila Fernández
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
