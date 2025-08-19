Suscríbete
Isabela Ferrer acusa a Justin Baldoni de acosarla

La actriz de “It Ends With Us”, interpretó a la versión más joven del personaje de Blake Lively

August 19, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
justin-baldoni-isabela-ferrer.jpg

Getty Images

Isabela Ferrer asegura que Justin Baldoni la está acosando para que esté de su lado en el pleito legal que mantiene con Blake Lively. Este domingo, su abogado presentó una queja en la que afirma que el director de It End With Us la está presionando y usando su poder económico para controlar cómo responderá ella a la orden judicial en la que se le pide declarar en el juicio.

Tanto Baldoni como Lively han pedido en sus demandas que Isabela Ferrer comparezca para dar su versión de cómo sucedieron las cosas e incluso presente mensajes de texto y otras comunicaciones.

Isabela alega que el director y coprotagonista de la cinta la está acosando. “Baldoni ha intentado manipular, amenazar, controlar, y en general, actuar de manera inapropiada hacia la Sra. Ferrer”, afirman los abogados de Ferrer en documentos judiciales.

De acuerdo con Lively, Baldoni fue inapropiado al dirigir la escena en la que la joven pierde su virginidad, afirmando “no debería decirlo, pero eso fue hot”. Por su parte, Baldoni alega que Ferrer le dijo varias veces en mensajes que es un “gran director” y que disfrutó trabajar con él por lo que, si tomó distancia de él, habría sido por Blake Lively.

El abogado de Baldoni presentó una orden exigiendo que Ferrer de 24 años, entregara “todos los documentos relacionados con cualquier acción, conducta o declaración discriminatoria, acosadora, vengativa, inapropiada o no deseada”, realizada durante la producción.

La acción de Ferrer llega después de que el equipo de Baldoni presentara documentos judiciales sobre la actriz, alegando que ella estaba en el set de la cinta y que es testigo clave en la demanda de Lively contra Baldoni.

Como resultado de la presión, Isabela Ferrer tuvo que recurrir a un abogado y pidió un garantía de que Baldoni, al ser su empleador (ya que no solo dirigió la película sino que la produjo), pagaría sus gastos legales. Pero ahora dice que él está usando esta posición financiera para intentar controlar lo que ella le dirá a las autoridades.

De acuerdo con su abogado, la actriz está dispuesta a cumplir con sus obligaciones legales, pero no quiere ser intimidada ni extorsionada por ninguna de las partes para su beneficio propio.

