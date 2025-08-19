Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez firman acuerdo prenupcial

En medio de los preparativos de la esperada boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, los internautas se han preguntado si existe un acuerdo prenupcial entre ellos.

Distintos medios portugueses afirman que sí existe este documento, y que fue firmado por ambos en 2017, poco antes del nacimiento de su primera hija en común, Alana Martina. Según la revista TV Guía, este acuerdo estipularía que en caso de separación, Cristiano Ronaldo tendría que pagarle a Georgina Rodríguez una pensión vitalicia superior a los 114 mil dólares mensuales, además de otorgarle la lujosa mansión que poseen en La Finca, Madrid, valorada en más de 5 millones de euros.

Este acuerdo busca garantizar la estabilidad y bienestar de la modelo y sus hijos, además de proteger los activos del futbolista y evitar conflictos en caso de separarse.

El futbolista posee una fortuna estimada en más de 671 millones de dólares, gracias a sus negocios y a su actual contrato con el club Al-Nassr de Arabia Saudita.

Por su parte, Georgina Rodríguez ha construido su carrera como empresaria y modelo. La influencer participa en campañas internacionales de moda, y se estima que su patrimonio personal ronda los 10 millones de dólares, cifra que sigue en aumento por la influencia de la argentina-española.