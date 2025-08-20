Suscríbete
Miss Palestina competirá por primera vez en Miss Universo; ella es la concursante

La reina de belleza Nadeen Ayoub será la primera mujer que represente al pueblo palestino en el importante certamen

August 20, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
miss-universo-palestina.jpeg

Nadeen Ayoub será la representante de Palestina en el certamen de belleza que se llevará a cabo en noviembre, y se unirá a competidoras de más de 130 países y territorios en la 74ª final de Miss Universo, que se celebrará el 21 de noviembre en Bangkok, Tailandia.

“Esperamos con ansias dar la bienvenida a la Sra. Ayoub al escenario de Miss Universo, donde representará con orgullo a Palestina, junto a concursantes de todo el mundo”, declaró la Organización Miss Universo en el comunicado.

Ayoub de 27 años, fue coronada Miss Palestina en 2022, según el medio de comunicación The National, con sede en Abu Dhabi.

En una publicación en Instagram, Ayoub expresó su deseo de ser la voz del pueblo palestino. “Me honra anunciar que, por primera vez en la historia, Palestina estará representada en Miss Universo. Mientras Palestina sufre la angustia, especialmente en Gaza, llevo la voz de un pueblo que se niega a ser silenciado. Represento a cada mujer y niño palestino cuya fuerza el mundo necesita ver”, dice el comunicado de la modelo que añadió, “somos más que nuestro sufrimiento: somos resiliencia, esperanza y el latido de una patria que perdura a través de nosotros”.

La decisión de incluirla en el concurso de belleza se produce en medio de las críticas internacionales a la guerra de Israel en Gaza.

Nadeen hace historia como la primera concursante palestina en el certamen, momento sin precedentes en la industria de los certamenes de belleza.

Este acontecimiento marca un antes y un después para la visibilidad cultural y social de su pueblo.

La modelo también es activista y emprendedora. Es licenciada en Psicología, coach de fitness, consultora nutricional y fundadora de proyectos sociales enfocados en mujeres y comunidades vulnerables en Palestina.

Estudió en Canadá, vivió en Estados Unidos y Medio Oriente. Actualmente, reside en Dubái, desde donde combina su vida profesional con la filantropía. Es la creadora de Olive Green Academy, una iniciativa que explora la innovación sostenible y el papel de la inteligencia artificial en el futuro del planeta.

Además, a través de su fundación Miss Palestina, impulsa programas de educación, salud y liderazgo para mujeres jóvenes.

Miss Universo
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
