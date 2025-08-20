Suscríbete
Entretenimiento

Los cuatro espectaculares vestidos que lució la esposa de Mane de la Parra en su boda

El diseñador Benito Santos firmó los impactantes looks de la boda de Mane de la Parra y Ligia Uriarte

August 19, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
mane-de-la-parra-ligia-uriarte-boda-vestidosjpg

Cortesía

El talento del diseñador mexicano Benito Santos se hizo presente en la boda del actor y cantante Mane de la Parra y la actriz Ligia Uriarte, celebrada en la ciudad de Durango el pasado fin de semana.

A lo largo de la celebración, Ligia Uriarte, lució cuatro impactantes vestidos firmados por Benito Santos, quien creó una narrativa nupcial sofisticada, femenina y profundamente memorable.

vestidos-boda-ligia-uriarte.jpg

1. Para la ceremonia, Ligia llevó un vestido de silueta princesa en encaje chantillí, con un talle asimétrico con un bolero de mangas largas semitransparentes. Lo acompañó un velo extra largo rebordado en encaje, evocando romanticismo clásico.

2. El segundo vestido, de talle en malla ilusión entallado y de cuello cerrado, con detalles de bordado y estratégicos drapeados acentuaba la figura de la actriz con una sensual abertura en la pierna, un momento elegante y moderno.

ligia-uriarte-vestidos-novia-benito-santos.jpg

3. Para la recepción, deslumbró con un strapless de escote drapeado, bordado a mano y con una falda plisada con vuelo: un look ligero lleno de movimiento.

vestidos-de-boda-ligia-uriarte.jpg

4. Finalmente, para el after party, eligió un vestido off-the-shoulder bordado con pedrería, de corte columna, ideal para celebrar con estilo y sofisticación.

Mane de la Parra, optó por tres atuendos distintos a lo largo del enlace, manteniéndose fiel a una estética clásica y atemporal:

1. Para la boda civil, lució un traje recto de dos botones en tono azul cielo, acompañado de una camisa blanca de cuello clásico, perfecto para un look fresco y elegante.

mane-de-la-parra-boda.jpg

2. Durante la ceremonia, llevó un jaquet tradicional: saco negro, pantalón gris rayado, chaleco gris medio y corbatón rayado en tonos grises. Un look fiel a su estilo sobrio, elegante y atemporal.

3. Para el after party, cerró con un smoking negro clásico de corte recto, de un botón, con solapa redonda en razo negro, chaleco gris medio y corbatón. Sofisticado y perfecto para la celebración nocturna.

Mane de la Parra Ligia Uriarte
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
matthew-perry-reina-de-la-ketamina.jpg
Entretenimiento
La “reina de la ketamina” se declara culpable de cinco cargos tras muerte de Matthew Perry
August 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
ligia-uriarte-quien-es-la-esposa-de-mane-de-la-parra.jpeg
Entretenimiento
Quién es Ligia Uriarte, la esposa del actor Mane de la Parra
August 19, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Lindsay Lohan - Dubaí
Entretenimiento
¿Por qué Lindsay Lohan se fue a vivir a Dubái?
August 18, 2025
 · 
Tania Franco
cristiano-ronaldo-georgina-rodriguez-acuerdo-prenupcial.jpg
Entretenimiento
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez firman acuerdo prenupcial
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
bella-thorne-compromiso-mark.jpeg
Entretenimiento
La actriz Bella Thorne le propone matrimonio a su pareja
Hace tres años comenzó la historia de amor entre Bella Thorne y Mark Emms
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
shakira-antonio-de-la-rua-reencuentro.jpeg
Entretenimiento
Shakira y Antonio de la Rúa son captados juntos a 14 años de su separación
La intérprete de “Antología” cenó con su ex en San Diego, ¿habrá reconciliación?
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
erika-buenfil--1200x675.jpg
Entretenimiento
Erika Buenfil presume su transformación al bajar 7 kilos
La actriz sorprendió a sus fans al aparecer en redes sociales con una nueva apariencia
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
guana-la-casa-de-los-famosos-que-hara-si-gana.jpeg
Entretenimiento
Si gana La Casa de los Famosos, Guana destinará el premio a esta noble causa
El famoso dijo que planea usar el premio para donar a un albergue de perros y gatos
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
pepe-aguilar-nodal
Entretenimiento
El gesto que tuvo Pepe Aguilar con Christian Nodal durante su concierto en el Hollywood Bowl
Pepe y Nodal se dejaron ver muy unidos mientras compartían el escenario
August 18, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez