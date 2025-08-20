Los cuatro espectaculares vestidos que lució la esposa de Mane de la Parra en su boda

El talento del diseñador mexicano Benito Santos se hizo presente en la boda del actor y cantante Mane de la Parra y la actriz Ligia Uriarte, celebrada en la ciudad de Durango el pasado fin de semana.

A lo largo de la celebración, Ligia Uriarte, lució cuatro impactantes vestidos firmados por Benito Santos, quien creó una narrativa nupcial sofisticada, femenina y profundamente memorable.

1. Para la ceremonia, Ligia llevó un vestido de silueta princesa en encaje chantillí, con un talle asimétrico con un bolero de mangas largas semitransparentes. Lo acompañó un velo extra largo rebordado en encaje, evocando romanticismo clásico.

2. El segundo vestido, de talle en malla ilusión entallado y de cuello cerrado, con detalles de bordado y estratégicos drapeados acentuaba la figura de la actriz con una sensual abertura en la pierna, un momento elegante y moderno.

3. Para la recepción, deslumbró con un strapless de escote drapeado, bordado a mano y con una falda plisada con vuelo: un look ligero lleno de movimiento.

4. Finalmente, para el after party, eligió un vestido off-the-shoulder bordado con pedrería, de corte columna, ideal para celebrar con estilo y sofisticación.

Mane de la Parra, optó por tres atuendos distintos a lo largo del enlace, manteniéndose fiel a una estética clásica y atemporal:

1. Para la boda civil, lució un traje recto de dos botones en tono azul cielo, acompañado de una camisa blanca de cuello clásico, perfecto para un look fresco y elegante.

2. Durante la ceremonia, llevó un jaquet tradicional: saco negro, pantalón gris rayado, chaleco gris medio y corbatón rayado en tonos grises. Un look fiel a su estilo sobrio, elegante y atemporal.

3. Para el after party, cerró con un smoking negro clásico de corte recto, de un botón, con solapa redonda en razo negro, chaleco gris medio y corbatón. Sofisticado y perfecto para la celebración nocturna.