Erika Buenfil presume su transformación al bajar 7 kilos

Erika Buenfil impactó con su nueva imagen donde luce unos kilos de menos. La actriz mexicana explicó cómo alcanzó el resultado de que se note una visible pérdida de peso, sin recurrir a intervenciones estéticas y siguiendo una rutina.

En entrevista con Televisa Espectáculos, Erika Buenfil dijo que el proceso incluyó un régimen alimenticio estricto, apoyado por análisis clínicos que identificaron factores detrás de la dificultad para perder peso.

“Dieta, luego del análisis de sangre y todo pues descubren qué pasa y otro es un tema de tiroides, la clásica que todo el mundo tiene o muchos tienen, que es la resistencia a la insulina”, expresó la famosa artista.

Erika puntualizó que buscó asesoría médica para comprender las razones fisiológicas que le impedían reducir peso con facilidad y en esta evaluación reveló que enfrentaba una resistencia a la insulina, además de alteraciones tiroideas relacionadas con la edad.

Buenfil declaró sobre el reto de combinar el tratamiento médico para lograr estabilidad en su metabolismo. “Aparte la hormona que tomas por lo de la tiroides, más la hormona que toma uno normal de la vida por la edad. Entonces había que encontrar un equilibrio”.

“Como 7 kilos, se notan más de lo que he bajado. Yo creo que más, pero visiblemente se ve más de lo que he bajado. Y estoy muy contenta”, dijo la artista.